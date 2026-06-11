Científicos del CONICET volverán a explorar el Mar Argentino: cuándo será la nueva expedición

Tras el impacto global que generó la campaña Talud Continental IV y sus transmisiones en vivo desde las profundidades del océano, los investigadores regresarán al Atlántico Sudoccidental para estudiar una región prácticamente inexplorada frente a las costas de Chubut.

La comunidad científica argentina volverá a embarcarse en una nueva misión de exploración del océano profundo. Luego del éxito de la expedición que en 2025 se volvió viral por registrar especies inéditas y la popular "estrella culona" , investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participarán de una nueva campaña a bordo del buque Falkor (too) , en colaboración con el Schmidt Ocean Institute de EEUU.

La misión, llamada Talud Continental V , tendrá como principal objetivo explorar los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown , ubicados frente a la provincia de Chubut, a unos 600 kilómetros de la costa argentina.

Desde el CONICET señalaron que se trata de una región muy poco estudiada del Atlántico Sudoccidental, con un alto potencial para descubrir nuevas especies y una importante presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables .

La campaña tendrá una duración de 23 días y está prevista para abril de 2027 , aunque existe la posibilidad de que se adelante para febrero de ese mismo año.

“Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, explicó Daniel Lauretta , investigador del CONICET y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

conicet Tras el impacto global que generó la campaña Talud Continental IV y sus transmisiones en vivo desde las profundidades del océano, los investigadores regresarán al Atlántico Sudoccidental para estudiar una región prácticamente inexplorada frente a las costas de Chubut.

La nueva misión apunta a ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas profundos del margen continental argentino y avanzar hacia zonas que todavía no fueron exploradas. Uno de los objetivos principales será alcanzar profundidades superiores a los 4.000 metros, superando el rango de observación logrado en campañas anteriores para acceder a ambientes nunca estudiados en el país.

Respecto a las expectativas que genera la exploración de los cañones Ameghino y Almirante Brown, Lauretta destacó que estos entornos suelen ser considerados puntos clave para la biodiversidad marina.

“Los cañones submarinos mundialmente son considerados posibles zonas de alta biodiversidad, ya que presentan una gran variedad de ambientes en una zona relativamente pequeña. Dado que el tiempo de barco es muy limitado y que los fondos bajo jurisdicción nacional son muy amplios, nosotros tratamos de ir a zonas donde suponemos que la biodiversidad es particularmente alta”, sostuvo.

El investigador agregó que esperan encontrar algunas de las especies registradas en el cañón Mar del Plata, aunque también una gran cantidad de organismos diferentes.“Parte del plan de estudiar la fauna en los diferentes cañones que se encuentran a lo largo del talud continental argentino es ver cómo se distribuye la fauna de norte a sur”, explicó.

Las áreas que estudiará el equipo científico

La expedición reunirá a especialistas de distintas instituciones del país y trabajará sobre cinco ejes principales:

Biodiversidad de fondos profundos , incluyendo invertebrados y peces.

, incluyendo invertebrados y peces. Arrecifes de corales de aguas frías y otros hábitats vulnerables.

y otros hábitats vulnerables. ADN ambiental (eDNA) y conectividad biológica.

y conectividad biológica. Procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos.

y dinámica de sedimentos. Impacto humano en ambientes remotos, con especial atención a la presencia de microplásticos.

La expectativa de los investigadores es que Talud Continental V permita seguir revelando los secretos del océano profundo argentino y ampliar el conocimiento sobre una de las regiones menos exploradas del planeta.