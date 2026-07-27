Tragedia en Necochea: murió un mecánico al volcar con un jeep en la playa + Agregar ámbito en









La víctima tenía 35 años y probaba un vehículo 4x4 cuando perdió el control y sufrió un violento accidente en la zona costera.

Santiago Duca perdió la vida en Necochea

Una jornada vinculada a la pasión por los fierros terminó en tragedia en Necochea. Un mecánico de 35 años, identificado como Santiago Duca, perdió la vida luego de protagonizar un violento vuelco mientras probaba un Jeep en una playa al sur de la ciudad.

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El hecho ocurrió el sábado por la tarde en un sector costero cercano al paraje Paso del Arroyo. Según las primeras informaciones, el vehículo impactó contra una formación rocosa tras perder el control, lo que derivó en un vuelco de gran magnitud.

Investigan las causas del siniestro en Necochea De acuerdo a los datos preliminares, el conductor circulaba a alta velocidad, lo que habría sido determinante en el desenlace. Tras el impacto, salió despedido del vehículo y sufrió múltiples traumatismos de gravedad.

Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación en la playa. Luego fue trasladado al hospital, pero pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

El mecánico se encontraba acompañado por otros aficionados al off-road que participaban de la actividad. La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará determinar con precisión qué provocó el accidente, con pericias mecánicas incluidas. El mecánico se encontraba acompañado por otros aficionados al off-road que participaban de la actividad. La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará determinar con precisión qué provocó el accidente, con pericias mecánicas incluidas.

La víctima era conocida en el ambiente local por su dedicación a la restauración y armado de vehículos 4x4, una actividad que compartía también en redes sociales. Su muerte generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y la comunidad fierrera de la región.

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