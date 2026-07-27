Todo lo que le tenés que revisar el auto antes de hacer la VTV para poder aprobar el trámite

Se evalúan los frenos, las luces, los neumáticos, la carrocería y otros componentes para determinar si el vehículo está en condiciones de circular.

Durante la inspección se revisan tanto el estado mecánico del vehículo como las emisiones de gases.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es una evaluación obligatoria para los conductores que circulen por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a provincia bonaerense durante agosto 2026 .

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Durante la inspección se revisan tanto el estado mecánico del vehículo como las emisiones de gases. Los técnicos observan la carrocería, los paragolpes, las luces, los neumáticos, los frenos y otros componentes que deben cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente.

Muchas veces, los rechazos se producen por fallas simples o modificaciones que podrían detectarse antes de sacar turno .

La inspección de la VTV es un control que busca verificar que el vehículo reúna las condiciones mínimas de seguridad para circular.

Uno de los primeros aspectos que se evalúa es el estado general de la carrocería . Se controla que la estructura no presente daños importantes que puedan comprometer la seguridad del vehículo y que las reparaciones realizadas no hayan afectado su resistencia.

También se verifica que no existan piezas flojas, con riesgo de desprendimiento o con bordes cortantes que puedan representar un peligro para los ocupantes o terceros.

Los guardabarros deben estar completos, correctamente sujetos y sin roturas de consideración. Además, no pueden sobresalir de la línea del transporte ni presentar partes dañadas que puedan salirse mientras el auto está en movimiento.

Otro punto son los paragolpes. Los inspectores corroboran que conserven la ubicación prevista por el fabricante, que estén firmemente colocados y que no tengan deformaciones, grietas o partes faltantes.

En los vehículos modificados se controla que la altura respecto del suelo se mantenga dentro de los parámetros permitidos y que las reformas no alteren las condiciones originales de seguridad.

La VTV presta atención a los accesorios instalados en el exterior del vehículo. Defensas metálicas, ganchos delanteros, malacates, guinches, soportes adicionales, estribos no homologados o cualquier elemento que sobresalga de la carrocería sin autorización pueden ser motivo de rechazo.

Además de la estructura exterior, se inspecciona el sistema de frenos para comprobar su eficiencia y el correcto equilibrio entre las ruedas, y se verifica el funcionamiento de la dirección y la suspensión.

Los neumáticos forman parte de los controles obligatorios. Se revisa que tengan la profundidad mínima de dibujo exigida por la ley, que no presenten cortes, deformaciones, ampollas o desgaste excesivo.

El sistema de iluminación es evaluado: se controlan las luces bajas, altas, de posición, de freno, de giro, marcha atrás y balizas, además de verificar que la alineación y la intensidad de los faros sean las correctas para garantizar una buena visibilidad sin encandilar a otros conductores.

Durante la inspección se chequean el limpiaparabrisas y el estado del parabrisas, que no debe tener roturas o fisuras que afecten el campo visual. A esto se suma el control de los espejos retrovisores, las bocinas, los apoyacabezas delanteros y los cinturones de seguridad, que deben encontrarse en buen estado.

Otro de los puntos obligatorios es la medición de las emisiones contaminantes y del nivel de ruido del vehículo. El objetivo es comprobar que el motor cumpla con los límites ambientales establecidos.

Los inspectores verifican que el vehículo no presente pérdidas de fluidos, como aceite, combustible o líquido de frenos.

Monto de la VTV en agosto 2026

En julio 2026 se definió el cuadro tarifario para la VTV en la provincia de Buenos Aires y los valores son:

Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $38.823,06

Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $58.234,59

Motos de más de 600cc: $77.646,12

Vehículos hasta 2500 kg: $97.057,65

Vehículos de más de 2500 kg: $174.703,77

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $58.234,59

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $87.351,89

Por su parte, en CABA, el valor para automóviles subió a $96.968; mientras que las motos deberán pagar $36.459 por realizar este trámite esencial.