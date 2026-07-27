Buenos Aires creó un programa para fortalecer espacios comunitarios con subsidios por $200 millones + Agregar ámbito en









La iniciativa financiará mejoras, equipamiento e incorporación de tecnología en comedores y otros espacios que brindan asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad. La Dirección Provincial de Atención Inmediata será la autoridad de aplicación.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1564/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional a Espacios Comunitarios, una iniciativa destinada a otorgar subsidios económicos para mejorar las condiciones de funcionamiento de organizaciones, municipios, cooperativas y entidades religiosas que brindan asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 1564/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y dispone la aprobación del programa junto con los modelos de convenios que se firmarán con municipios e instituciones para su implementación.

De acuerdo con la resolución, que lleva la firma del ministro Andrés "Cuervo" Larroque, el programa tiene como objetivo favorecer el funcionamiento de los espacios comunitarios donde concurren personas en situación de vulnerabilidad y que brindan servicios de alimentación mediante asistencia directa, a través de la asignación de subsidios en el marco del Decreto 124/23.

La norma del gobierno de Axel Kicillof señala que los recursos estarán destinados a equipamiento de espacios, mejoras edilicias, refacciones menores e incorporación de tecnología, con el propósito de fortalecer la infraestructura de municipios, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y entidades religiosas que desarrollan tareas de asistencia comunitaria e inclusión social.

La resolución designa a la Dirección Provincial de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, como autoridad de aplicación del programa. El organismo tendrá a su cargo la implementación de la iniciativa a través de las unidades organizativas bajo su órbita, de acuerdo con la estructura vigente del ministerio.

Asimismo, la norma aprueba los modelos de Convenio Específico con Municipios y Convenio Específico con Instituciones, que servirán como marco para canalizar la ejecución de los subsidios. Para la puesta en marcha del programa, la resolución autoriza una partida presupuestaria total de $200 millones, correspondiente al Presupuesto General de la Provincia para el Ejercicio 2026. Los fondos se distribuirán entre distintas partidas destinadas a subsidios y bienes de capital para financiar las acciones previstas por la iniciativa.