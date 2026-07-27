La ANMAT prohibió dos líneas de productos de limpieza y suspendió un ingrediente farmacéutico

El organismo vetó la elaboración, comercialización y publicidad de todos los productos de las marcas Clorquim y Clean Lab por carecer de registros sanitarios. Además, suspendió la acetanilida y los medicamentos que la contienen por considerar que sus riesgos superan sus beneficios.

Según explicó la ANMAT, la medida busca proteger a los consumidores ante la imposibilidad de verificar la calidad, seguridad y eficacia de los productos involucrados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes, a través de las disposiciones 4250/2026, 4424/2026 y 4253/2026 , la prohibición de la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de las marcas Clorquim y Clean Lab , además de la suspensión de la elaboración, importación, comercialización y uso de la acetanilida , un ingrediente farmacéutico utilizado en especialidades medicinales.

En el caso de Clorquim , la medida alcanza a toda la línea de productos domisanitarios, entre ellos el cloro para piscinas y la lavandina concentrada comercializados bajo esa marca. La investigación del organismo determinó que los productos se ofrecían tanto en el sitio web de la firma como en distintas plataformas de comercio electrónico sin contar con inscripción ante la ANMAT ni con un establecimiento habilitado para su elaboración o comercialización.

Tras detectar esas irregularidades, el organismo notificó por correo a la firma vinculada con los productos, con domicilio en Bella Vista, partido bonaerense de San Miguel, para advertir sobre la falta de registro sanitario. Sin embargo, la comunicación no obtuvo respuesta .

Además, la autoridad sanitaria consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre una posible registración de esos productos. La respuesta confirmó que tampoco existían registros en la jurisdicción provincial , mientras que la documentación reunida no permitió identificar con precisión a los responsables de la actividad comercial.

Según explicó la ANMAT, la medida busca proteger a los consumidores ante la imposibilidad de verificar la calidad, seguridad y eficacia de los productos involucrados.

En paralelo, mediante la disposición 4424/2026, el organismo extendió una medida similar sobre todos los productos domisanitarios de la marca Clean Lab, al constatar que también se comercializaban fuera del marco regulatorio.

La prohibición comprende todos los lotes y líneas de productos, incluidos limpiadores, desinfectantes, insecticidas, aromatizantes y artículos para el tratamiento de superficies. La ANMAT indicó que la decisión responde a la ausencia de registros y habilitaciones oficiales, lo que impide certificar el origen, la calidad y los procesos de fabricación de esos productos.

La empresa CLEAN LAB S.R.L., señalada como responsable de la marca, también fue notificada formalmente en el domicilio declarado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no respondió a la intimación.

Por otra parte, mediante la disposición 4253/2026, la ANMAT resolvió suspender la elaboración, comercialización, importación y uso de la acetanilida, así como de todas las especialidades medicinales que la contienen.

La decisión se fundamenta en un informe del Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo, que concluyó que los riesgos asociados al principio activo superan sus beneficios terapéuticos. Entre ellos, advirtió sobre la posibilidad de desarrollar anemia aplásica, considerada un riesgo inaceptable por organismos reguladores internacionales.

El organismo también señaló que la acetanilida actúa como precursor del paracetamol en el organismo y que no ofrece ventajas terapéuticas adicionales, mientras expone a los pacientes a reacciones adversas más graves que las registradas con el uso de paracetamol.

A partir de la entrada en vigencia de la medida, no podrán inscribirse nuevos medicamentos que contengan acetanilida ni renovarse los certificados de los ya registrados. Actualmente, el Registro de Especialidades Medicinales incluye el producto "SELOS FUCUS", elaborado por TARC Laboratorio Farmacéutico, que combina cafeína, acetanilida y novaminsulfonato sódico.

La suspensión preventiva permanecerá vigente hasta que una nueva evaluación técnica y regulatoria determine la continuidad o exclusión definitiva de la acetanilida del mercado argentino.