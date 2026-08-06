Científicos de todo el país repudiaron las declaraciones de Javier Milei: rechazaron que calificara de "terroristas" a investigadores, estudiantes y docentes

El repudio fue exhibido por la Red de Directores y Directoras de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET. Desde el sector, consideraron que los dichos son de "un ataque institucional de extrema gravedad".

La Red de Directores y Directoras de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del CONICET expresó un duro rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei , quien calificó de "terroristas" a estudiantes, docentes, periodistas e investigadores. En un comunicado, los científicos consideraron que los dichos constituyen " un ataque institucional de extrema gravedad" contra el sistema científico y universitario, mientras que una de las directoras del organismo advirtió que esas expresiones evocan "otras épocas" de la historia argentina.

La red que nuclea a los directores de los Centros Científicos Tecnológicos de todo el país sostuvo que las afirmaciones del mandatario representan una agresión "infundada y maliciosa" contra quienes integran el sistema científico, tecnológico y universitario argentino.

Según el documento, calificar de "terroristas" a investigadores, docentes y estudiantes constituye un intento de desacreditar los reclamos vinculados con el financiamiento de la educación superior, los salarios y la continuidad de las políticas científicas.

Además, advirtieron que equiparar la protesta pacífica y el debate académico con el terrorismo busca criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales y desalentar el pensamiento crítico.

En declaraciones radiales, la directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca , Silvia London , cuestionó especialmente el impacto institucional de las expresiones presidenciales.

Desde el CONICET cuestionaron fuertemente los dichos de Milei. Archivo

"Uno tiene mucho respeto por las instituciones, por la democracia, y estas expresiones nos hacen recordar a otras épocas donde el respeto por la democracia no era justamente el que tenemos hoy", afirmó.

La investigadora sostuvo que los dichos del Presidente "violentan, molestan e indignan" y aclaró que esa violencia no implica una reacción agresiva por parte de la comunidad científica, sino que constituye una agresión hacia quienes trabajan en el sistema de ciencia y tecnología.

London también recordó que, en distintas oportunidades, los investigadores del CONICET fueron calificados de "ñoquis" e "inútiles", pese a desempeñar sus tareas con salarios que describió como "paupérrimos".

"Es una vergüenza lo que está cobrando un investigador, pero igual salimos a demostrar que servimos. Ahora, el trato de terrorista es un poco mucho. ¿Somos terroristas porque protestamos o porque pacíficamente nos manifestamos?", planteó.

El comunicado de los directores del CONICET

En el documento difundido por la Red de Directores y Directoras de los CCT, los firmantes sostuvieron que la utilización de términos asociados al terrorismo y la subversión para referirse a integrantes de la comunidad académica remite a algunos de los episodios más oscuros de la historia argentina.

En ese sentido, afirmaron que esa retórica recuerda los argumentos utilizados durante las dictaduras cívico-militares para justificar la persecución política, la censura, la intervención de universidades y el desmantelamiento del sistema científico, con referencia explícita a la Noche de los Bastones Largos.

Asimismo, remarcaron que la investidura presidencial exige responsabilidad institucional, apego a la verdad y respeto hacia quienes sostienen posiciones críticas u opositoras.

Para los científicos, las descalificaciones realizadas desde la máxima autoridad del Estado deterioran la convivencia democrática, alimentan un clima de violencia simbólica y buscan naturalizar la vulneración de derechos fundamentales.

Pedido para que cesen los agravios

En el tramo final del comunicado, la Red destacó que estudiantes, docentes e investigadores desarrollan tareas vinculadas con la producción de conocimiento, la salud, la innovación tecnológica y la resolución de problemas concretos de la sociedad. Por ese motivo, reclamó el cese inmediato de las descalificaciones dirigidas contra la comunidad científica y educativa.

Además, convocó al conjunto de la sociedad, a los distintos poderes del Estado y a las instituciones democráticas a repudiar este tipo de prácticas, al considerar que afectan la paz social y el funcionamiento del Estado de derecho.

Los dichos de Milei.

El comunicado de los científicos

"La Red de Directores y Directoras de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del CONICET en todo el país manifiesta su más firme y categórico rechazo a las recientes expresiones del Señor Presidente de la Nación, quien calificó públicamente de "terroristas" a estudiantes, docentes, periodistas e investigadores.

Consideramos que este tipo de declaraciones no solo constituyen una agresión infundada y maliciosa, sino un ataque institucional de extrema gravedad al sistema científico, tecnológico y universitario argentino.

Tildar de "terroristas" a quienes integran las comunidades universitarias y científicas es un intento deliberado por deslegitimar los reclamos genuinos en defensa del presupuesto educativo, los salarios y la continuidad de la ciencia nacional. Confundir la movilización pacífica, el debate académico y la demanda sectorial con el terrorismo busca criminalizar el derecho constitucional a la protesta y amedrentar a quienes ejercen el pensamiento crítico.

La utilización liviana y temeraria de conceptos vinculados al terror y la subversión para estigmatizar a académicos, investigadores y estudiantes retrotrae a las horas más oscuras de nuestra historia nacional. Este tipo de retórica recuerda a los argumentos esgrimidos por las dictaduras cívico-militares para justificar la persecución, la censura, la intervención de las casas de altos estudios y la destrucción del aparato científico-tecnológico (como la tristemente célebre "Noche de los Bastones Largos").

La investidura presidencial exige apego a la verdad, responsabilidad discursiva y respeto irrestricto por los opositores y disidentes. Las calumnias e injurias vertidas desde la máxima magistratura del Estado erosionan los pilares de la convivencia democrática, promueven un clima de violencia simbólica y física, y buscan instalar un acostumbramiento social a la vulneración de los derechos fundamentales.

Nuestros estudiantes, docentes e investigadores dedican sus vidas al desarrollo del país, a la generación de conocimiento soberano, a la salud, a la producción y a la resolución de problemas concretos de la sociedad. Lejos de ser una amenaza, la universidad pública y el sistema de ciencia y técnica son los motores indispensables para el desarrollo inclusivo y federal de la Argentina.

Por todo lo expuesto, exigimos el cese inmediato de las descalificaciones y agravios presidenciales hacia los trabajadores de la ciencia y la educación, y llamamos al conjunto de la sociedad, a los poderes del Estado y a las instituciones democráticas a repudiar estas prácticas que atentan contra la paz social y el estado de derecho".