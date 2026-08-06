La Red de Directores y Directoras de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del CONICET expresó un duro rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó de "terroristas" a estudiantes, docentes, periodistas e investigadores. En un comunicado, los científicos consideraron que los dichos constituyen "un ataque institucional de extrema gravedad" contra el sistema científico y universitario, mientras que una de las directoras del organismo advirtió que esas expresiones evocan "otras épocas" de la historia argentina.
Científicos de todo el país repudiaron las declaraciones de Javier Milei: rechazaron que calificara de "terroristas" a investigadores, estudiantes y docentes
El repudio fue exhibido por la Red de Directores y Directoras de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET. Desde el sector, consideraron que los dichos son de "un ataque institucional de extrema gravedad".
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La red que nuclea a los directores de los Centros Científicos Tecnológicos de todo el país sostuvo que las afirmaciones del mandatario representan una agresión "infundada y maliciosa" contra quienes integran el sistema científico, tecnológico y universitario argentino.
Según el documento, calificar de "terroristas" a investigadores, docentes y estudiantes constituye un intento de desacreditar los reclamos vinculados con el financiamiento de la educación superior, los salarios y la continuidad de las políticas científicas.
Además, advirtieron que equiparar la protesta pacífica y el debate académico con el terrorismo busca criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales y desalentar el pensamiento crítico.
Qué dijeron desde el CONICET
En declaraciones radiales, la directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca, Silvia London, cuestionó especialmente el impacto institucional de las expresiones presidenciales.
"Uno tiene mucho respeto por las instituciones, por la democracia, y estas expresiones nos hacen recordar a otras épocas donde el respeto por la democracia no era justamente el que tenemos hoy", afirmó.
La investigadora sostuvo que los dichos del Presidente "violentan, molestan e indignan" y aclaró que esa violencia no implica una reacción agresiva por parte de la comunidad científica, sino que constituye una agresión hacia quienes trabajan en el sistema de ciencia y tecnología.
London también recordó que, en distintas oportunidades, los investigadores del CONICET fueron calificados de "ñoquis" e "inútiles", pese a desempeñar sus tareas con salarios que describió como "paupérrimos".
"Es una vergüenza lo que está cobrando un investigador, pero igual salimos a demostrar que servimos. Ahora, el trato de terrorista es un poco mucho. ¿Somos terroristas porque protestamos o porque pacíficamente nos manifestamos?", planteó.
El comunicado de los directores del CONICET
En el documento difundido por la Red de Directores y Directoras de los CCT, los firmantes sostuvieron que la utilización de términos asociados al terrorismo y la subversión para referirse a integrantes de la comunidad académica remite a algunos de los episodios más oscuros de la historia argentina.
En ese sentido, afirmaron que esa retórica recuerda los argumentos utilizados durante las dictaduras cívico-militares para justificar la persecución política, la censura, la intervención de universidades y el desmantelamiento del sistema científico, con referencia explícita a la Noche de los Bastones Largos.
Asimismo, remarcaron que la investidura presidencial exige responsabilidad institucional, apego a la verdad y respeto hacia quienes sostienen posiciones críticas u opositoras.
Para los científicos, las descalificaciones realizadas desde la máxima autoridad del Estado deterioran la convivencia democrática, alimentan un clima de violencia simbólica y buscan naturalizar la vulneración de derechos fundamentales.
Pedido para que cesen los agravios
En el tramo final del comunicado, la Red destacó que estudiantes, docentes e investigadores desarrollan tareas vinculadas con la producción de conocimiento, la salud, la innovación tecnológica y la resolución de problemas concretos de la sociedad. Por ese motivo, reclamó el cese inmediato de las descalificaciones dirigidas contra la comunidad científica y educativa.
Además, convocó al conjunto de la sociedad, a los distintos poderes del Estado y a las instituciones democráticas a repudiar este tipo de prácticas, al considerar que afectan la paz social y el funcionamiento del Estado de derecho.
El comunicado de los científicos
"La Red de Directores y Directoras de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del CONICET en todo el país manifiesta su más firme y categórico rechazo a las recientes expresiones del Señor Presidente de la Nación, quien calificó públicamente de "terroristas" a estudiantes, docentes, periodistas e investigadores.
Consideramos que este tipo de declaraciones no solo constituyen una agresión infundada y maliciosa, sino un ataque institucional de extrema gravedad al sistema científico, tecnológico y universitario argentino.
Tildar de "terroristas" a quienes integran las comunidades universitarias y científicas es un intento deliberado por deslegitimar los reclamos genuinos en defensa del presupuesto educativo, los salarios y la continuidad de la ciencia nacional. Confundir la movilización pacífica, el debate académico y la demanda sectorial con el terrorismo busca criminalizar el derecho constitucional a la protesta y amedrentar a quienes ejercen el pensamiento crítico.
La utilización liviana y temeraria de conceptos vinculados al terror y la subversión para estigmatizar a académicos, investigadores y estudiantes retrotrae a las horas más oscuras de nuestra historia nacional. Este tipo de retórica recuerda a los argumentos esgrimidos por las dictaduras cívico-militares para justificar la persecución, la censura, la intervención de las casas de altos estudios y la destrucción del aparato científico-tecnológico (como la tristemente célebre "Noche de los Bastones Largos").
La investidura presidencial exige apego a la verdad, responsabilidad discursiva y respeto irrestricto por los opositores y disidentes. Las calumnias e injurias vertidas desde la máxima magistratura del Estado erosionan los pilares de la convivencia democrática, promueven un clima de violencia simbólica y física, y buscan instalar un acostumbramiento social a la vulneración de los derechos fundamentales.
Nuestros estudiantes, docentes e investigadores dedican sus vidas al desarrollo del país, a la generación de conocimiento soberano, a la salud, a la producción y a la resolución de problemas concretos de la sociedad. Lejos de ser una amenaza, la universidad pública y el sistema de ciencia y técnica son los motores indispensables para el desarrollo inclusivo y federal de la Argentina.
Por todo lo expuesto, exigimos el cese inmediato de las descalificaciones y agravios presidenciales hacia los trabajadores de la ciencia y la educación, y llamamos al conjunto de la sociedad, a los poderes del Estado y a las instituciones democráticas a repudiar estas prácticas que atentan contra la paz social y el estado de derecho".
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