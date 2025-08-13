Cirugía histórica en el Hospital Garrahan: separan con éxito a dos siamesas que compartían el hígado







Las gemelas, unidas por el abdomen y el hígado, fueron operadas en agosto. Permanecen en recuperación y podrían recibir el alta en las próximas semanas.

El procedimiento demandó tres meses de preparación y la intervención de un equipo multidisciplinario del Garrahan.

Un equipo médico del Hospital Garrahan llevó a cabo una compleja cirugía para separar a dos gemelas siamesas nacidas en abril en Rosario. Las pequeñas, unidas por el abdomen y parte del esternón, compartían el hígado, lo que representaba un gran desafío quirúrgico. La operación se realizó tras tres meses de preparación.

Los padres conocían la condición de sus hijas desde los primeros meses de embarazo y se prepararon para enfrentar el proceso médico. Las gemelas, que pesaron 1.800 gramos cada una al nacer en el Hospital Argerich, fueron trasladadas al Garrahan para ser evaluadas y tratadas por un equipo multidisciplinario.

Según se informó, el caso es poco frecuente, aunque el hospital cuenta con experiencia en este tipo de intervenciones y mantiene un alto índice de éxito. Durante la planificación, los especialistas analizaron imágenes y realizaron simulaciones para garantizar que la separación fuera segura.

hospital garrahan.jpg Las gemelas permanecen internadas en terapia intensiva neonatal, con evolución favorable. Una cirugía planificada al detalle El jefe del quirófano, Mariano Boglione, explicó que “la probabilidad de supervivencia era alta”, en gran parte porque cada niña tenía su propio hígado funcional. “Nacieron unidas por este órgano y una partecita del esternón, pero los especialistas rigurosamente pudieron seccionar para que ambas tuvieran el suyo funcionando como corresponde”, señaló.

La intervención fue liderada por el doctor Víctor Ayarzábal y requirió la participación coordinada de cirujanos, anestesiólogos y especialistas en terapia intensiva.

Tras la cirugía, las bebés permanecen en la unidad de terapia intensiva neonatal del Garrahan. Ya fueron retiradas de la asistencia respiratoria mecánica y evolucionan favorablemente. Una vez que superen la etapa de monitoreo y puedan alimentarse de forma natural, recibirán el alta para regresar a Rosario junto a su familia.