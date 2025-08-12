Se intensifica el reclamo: los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro con movilización







Tras la media sanción del proyecto de emergencia pediátrica, se llevarán a cabo nuevas medidas para empujar la rápida aprobación y aplicación de la iniciativa.

Los trabajadores del Hospital Garrahan volverán a parar este miércoles. Mariano Fuchila

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro este miércoles y se movilizarán para reclamar la aprobación de la emergencia pediátrica, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados. Desde la institución pediátrica continúan advirtiendo sobre la crisis presupuestaria y salarial que atraviesan y esperan la rápida aplicación de la iniciativa.

Durante una asamblea de trabajadores, se definió la nueva medida de fuerza para reclamar la “sanción urgente” y la “aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, implementando un aumento salarial inmediato”.

El paro de actividades comenzará a las 7 de la mañana del miércoles y la movilización comenzará a las 10.30 hacia la sede central de Unión Personal, para rechazar el cobro generalizado de copagos extras para los afiliados en distintas prestaciones desde el 1 de este mes.

Los trabajadores del Hospital Garrahan intensifican el reclamo salarial El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, remarcó: “Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado”.

A su vez, apuntó contra el presidente Javier Milei, al señalar que "anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha" y enfatizó: "Necesitamos un aumento salarial ya”. “La rebaja salarial sufrida se multiplica con los nuevos copagos que implementó la obra social de los estatales”, advirtió.

Respecto a los cobros extra, el gremialista aseguró que "obstaculizan el derecho a la salud, porque al descuento por ley le sumaron precio para cualquier cosa, desde una consulta hasta una placa, pasando por un laboratorio". Alertó que la "situación es desesperante" y detalló que "hay muchos compañeros y compañeras suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas”. Además, los trabajadores participarán el sábado 16 del Plenario Nacional de Sindicatos combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados.