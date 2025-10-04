Habló el policía que detuvo al pequeño J: "No es verosímil que sea un líder narco"

Lo aseguró el Director Antidrogas de la Policía de Perú, Nilton Villalta. Según su perspectiva "no es el que comienza la distribución".

El Director Antidrogas de la Policía de Perú aseguró que Pequeño J no es un líder narco.

El General y Director Antidrogas de la Policía de Perú, Nilton Villalta , habló sobre la situación de Pequeño J y aseguró que "no es verosímil que se trate de un líder narco" . Asimismo, dio detalles sobre su participación en el triple femicidio y su negación a al extradición voluntaria .

En ese sentiro, el encargado de la detención del sospechoso advirtió: "Pequeño J no es el que comienza la distribución de drogas , sino queéstos tienen varios grupos a los que les provee entre 5 y 10 kilos, y ese grupito es el que tiene personal, que se encarga de hacer los deliverys alas personas que puedan requerir una dósis o dos".

"Yo me atrevo a suponer que el Pequeño J está dentro de ese grupo chico que distribuía cocaína o tusi en pequeños kilos que responde a un proveedor mediano . Él es de los que compra de a 10 kilos para después cortarla y venderla", agregó.

Posteriormente, Villalta aclaró: "Lo que yo estoy haciendo es una apreciación, pero nuestro trabajo tiene que estar relacionado con el resto de las investigaciones que está haciendo la policía bonaerense, porque si es más grande le deberían encontrar un departamento o una vivienda a nombre de él o de un tercero".

"Tanto eso como otros signos exteriores de riqueza que te dan los dividendos producto del negocio. Sus riquezas van a tener que ser determinadas si están a nombres de terceros y él justificar si son o no suyas", continuó.

De esta forma, remarcó: "No es verosímil que sea un líder narco con la capacidad de manejo de 400 kilos de cocaína. Imposible. Manejaba menos, pero manejaba. Esa es mi lectura, basándome también en la información que me compartió la policía bonaerense".

pequeño j detenido peru Pequeño J feu detenido en Perú. Archivo

La influencia de Pequeño J en el triple femicidio

Villalta también se refirió a la participación de Pequeño J en el triple femicidio de Florencio Varela. En ese aspecto, afirmó que "él creció en un ambiente familiar y amical siempre ligado al crímen, cuando él sale de Perú y se desplaza para Buenos Aires, continuó en ese mundillo de delinquir. Por eso se dedicó a la actividad de la microcomercialización de drogas".

"En cuanto a las chicas asesinadas, se especula que tomaron una porción de dinero o cocaína. Y él a su vez tiene que responder aante las personas que le proveen la mercancía", resaltó el policía.

"Me imagino que él vio que le sustrajeron o dinero o cocaína, entonces se vio en un problema porque los de arriba si te exigen que pagues, y ellos toman decisiones drásticas si no lo cumplís", remató.

Pequeño J aseguró ser inocente, se negó a la extradición voluntaria y le dictaron prisión preventiva en Perú

Pequeño J enfrentó una audiencia para su extradición, tras haber sido detenido en Perú como principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela. La misma se realizó de manera virtual y comenzó este viernes minutos antes de las 15. Tony Janzen Valverde Victoriano escuchó la audiencia desde la Comisaría de Chilca, en Perú. Finalmente, el juez le dictó prisión preventiva por 9 meses, a la espera de la extradición.

"El caso tiene su particularidad. Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema. El juzgado accederá al plazo del Ministerio Público Fiscal", expresó el juez.

El acusado escuchó al juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, que detalló su situación judicial en una audiencia con fines de extradición: "Se le atribuye haber participado en la comisión de los hechos" del triple crimen de Florencio Varela, afirmó el magistrado.

Luego de la lectura de los derechos, el juez leyó que la participación en el triple crimen fue de "común acuerdo, con división de roles, aplicaron múltiples golpes de puño, patada y arma blanca en al superficie corporal, ocasionándole lesiones de tal magnitud que provocaron el deceso de Brenda, Lara y Morena". En ese momento, detalló que el "Pequeño J" generó "padecimientos innecesarios, con concurso premeditado y aprovechó la condición biológica de género al ejercerlo con mujeres".