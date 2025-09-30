Triple femicidio: encontraron uno de los autos que se habría usado en el secuestro

Se trata del vehículo que manejó Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación detenido en Bolivia. En el móvil también iba Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro y séptima detenida en la causa.

La Policía bonaerense encontró uno de los autos que se habría usado en el secuestro del triple femicidio narco de Brenda, Morena y Lara . El hallazgo fue este martes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes .

Los investigadores sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La investigación atraviesa un momento decisivo, luego de que este lunes la Justicia le tomara declaración a uno de los hombres que fueron detenidos el fin de semana. Uno fue identificado en Florencio Varela y otro en Bolivia , pero se negó a declarar.

Se trata de Ariel Giménez , acusado de haber cavado la fosa donde fueron enterradas las jóvenes quien no quiso prestar declaración ante el fiscal Carlos Arribas, que le notificó el cargo de encubrimiento agravado.

Por su parte, Víctor Lázaro Sotacuro, capturado en el país vecino bajo la sospecha de haber actuado como chofer durante la ejecución del crimen, comparecerá este martes. Giménez fue trasladado a la fiscalía durante el mediodía, mientras que Sotacuro llegó a Buenos Aires el domingo por la noche y quedó alojado en el penal de Ezeiza.

Triple crimen en Florencio Varela: fiscales y fuerzas de seguridad coordinan medidas urgentes

Este martes por la mañana, los cuatro fiscales a cargo del caso del triple homicidio en Florencio Varela mantienen una reunión de carácter urgente con representantes de la Policía Federal y la Policía Bonaerense.

Según fuentes judiciales, la convocatoria responde a dos posibles motivos principales. Por un lado, se busca avanzar en la localización de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, considerado el cerebro de la organización detrás de los asesinatos.

Por otro, los fiscales podrían estar recabando información sobre Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J” y objeto de una orden de captura internacional.

El encuentro refleja la coordinación entre distintas fuerzas y la urgencia por obtener datos clave que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables que aún permanecen prófugos.

Triple femicidio narco: detuvieron a la sobrina de Víctor Sotacuro luego de dar una entrevista

Florencia Sotacuro, sobrina del detenido en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, fue arrestada luego de darle una entrevista a A24. De acuerdo con las cámaras de seguridad que tienen en su poder los investigadores, la ahora detenida se encontraba dentro del vehículo encargado del secuestro, mientras su tío conducía.

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y la menor de edad Lara Gutiérrez (15), fueron encontrados el pasado miércoles, por la madrugada, en Florencio Varela. Las tres chicas habían desaparecido el viernes y luego se conoció en las autopsias que fueron masacradas, torturadas y posteriormente enterrados.

Hasta el momento, hay seis detenidos por el triple crimen: , Andrés Maximiliano Parra (18), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Magalí Celeste González Guerrero (28) y Iara Daniela Ibarra (19). Todos ellos, ya fueron trasladados al penal de Melchor Romero. En las últimas horas, además de la detención hace instantes de la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, el también había sido recientemente capturado, al igual Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.