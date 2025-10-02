Triple femicidio: renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez en medio de tensiones por la causa







Gonzalo Fuenzalida dejó de representar a la familia de la adolescente asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez. Captura reel (@gutierrez_agoss)

El abogado Gonzalo Fuenzalida presentó este jueves su renuncia como representante legal de la familia de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en el triple femicidio de Florencio Varela.

La decisión del letrado se dio en medio de tensiones internas y tras la controversia desatada por declaraciones de la defensa de los acusados.

Durante la jornada, el abogado Guillermo Endi, defensor de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, deslizó que el móvil del crimen estaría vinculado al robo de 400 kilos de cocaína. Según sostuvo, esa droga habría sido sustraída por un supuesto “noviecito” de Lara, quien habría drogado a un narco para facilitar el robo.

La salida de Fuenzalida se conoció el mismo día en que el juzgado levantó el secreto de sumario, lo que permitió que trascendieran nuevos detalles de la investigación.

Ante este escenario, la familia de Gutiérrez prepara la designación de una nueva abogada para asumir la querella. La incorporación podría implicar un cambio de estrategia judicial respecto al resto de los familiares de las víctimas.

El revelador mensaje de una de las detenidas del triple femicidio: "No sabés nada, no digas nada, borrá todo ya" Se trata de Magalí Celeste González Guerrero (28), una de los presuntos dueños de la casa donde fueron halladas asesinadas Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). “Mamá, borrá las conversaciones, por favor”, pidió González en uno de los mensajes de WhatsApp antes de caer presa. Eso lo escribió cuando se dio cuenta de que la Policía bonaerense estaba en la zona. Los documentos datan del 23 de septiembre, horas antes de que se descubrieran los cuerpos de las jóvenes enterrados. De acuerdo a uno de los testimonios recabados por la Policía, ese día una personas se encontró con Celeste y su madre. Allí, la mujer de 28 años dijo: “Me mandé una cagada, está la Policía en casa, algo pasó en casa”. El testigo refirió que Celeste lloraba en un total estado de nerviosismo y angustiada. Luego comentó que iba a darle “solución al problema”, pero que, primero, debía “hablar con alguien”.

