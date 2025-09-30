Triple femicidio: hallaron una nota en una comisaría con información del paradero de Pequeño J







Personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D halló una nota que haría referencia a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y de dónde estaría el prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano.

La comisaría donde se encontró la nota

Una nota manuscrita que indicaría dónde está Pequeño J, el principal acusado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, fue hallada en una Comisaría de la Ciudad, según informaron fuentes del caso.

Este lunes personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D encontró una nota que haría referencia a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y de dónde estaría escondido el prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano.

“El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, detallaron a NA.

Triple crimen en Florencio Varela: indagan al hombre capturado en Bolivia y a su sobrina Guillermo Endi, abogado de Florencia Ibáñez y Lázaro Víctor Sotacuro, informó que la última detenida tiene "previsto que declare" en la indagatoria frente al fiscal Adrián Arribas.

En la fiscalía de San Justo, Endi señaló que Ibáñez diría "todo lo que expuso en los medios" y que está la posibilidad de que "sume algún dato más".

Ante la prensa, también habló sobre la situación de Sotacuro y destacó que ya se encuentra en la fiscalía para la indagatoria y que en minutos se reunirá con él. "Lo llevaron a Sierra Chica por las amenazas que sufrió. Las mismas ya se encuentran en el expediente", sumó. Al ser consultado sobre por qué se fugó a Bolivia, país donde fue detenido, Endi remarcó que fue por " miedo".

