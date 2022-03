Renunció al sueño de ser futbolista y con ayuda de sus amigos volvió a jugar en el club de sus amores

Sin embargo, gracias a la difusión que tuvo en las redes sociales, el mensaje llegó a los dirigentes del club y la historia tuvo un desenlace feliz. La institución se movió con velocidad en su rol social y confirmó que el adolescente será becado para que no deba dejar de practicar el deporte que tanto lo apasiona.

La movida en las redes sociales llegó a oídos del presidente de Everton, Mariano Fortes, quien tomó cartas en el asunto. "Me sorprendió. Anoche me mandan un mensaje contándome lo que pasó y no lo podía creer. ¿Cómo no vamos a dejar que siga en el club el chico?", expresó en diálogo con medios locales.

"Nosotros tenemos un sistema de becas para que ningún chico se quede afuera, somos un club de barrio, nosotros contenemos", explicó Fortes, que en ningún momento tuvo intenciones de que el chico se quede sin jugar con sus amigos.

El presidente de la institución platense se comunicó con la familia del chico, se puso a disposición y acordó con ellos una solución: "Lo que tienen que hacer es ir al club y anotarse para poder conseguir la beca y así seguir jugando. Nosotros tenemos muchos chicos becados. Desde chico estoy en el club y cuando jugaba no tenía nada, cómo no voy a querer ayudar".

Tras la viralización de la noticia, la mamá del joven de 14 años se mostró agradecida por la reacción de la institución y el club y expresó que nunca hubo malas intenciones por ninguna de las partes. "Acabo de hablar con él (el presidente). Nosotros por vergüenza, por no dar problemas, no quisimos decir nada. Creo que ellos han hecho demasiado por el y sabemos que lo quieren mucho", contó a medios locales.

"Él juega desde los 7 años y ya cumple 15. El fútbol es lo que más ama, porque no es un chico que ande en la calle, el solo estudia, entrena y sale cuando los compañeros del club lo invitan a sus casas", relata con orgullo la madre, que a pesar de su situación económica, con ayuda del club va a poder seguir llevando a su hijo a Everton para divertirse con sus compañeros.

Cómo empezó la historia

El joven jugador de la séptima división de Everton le envió un mensaje de WhatsApp a sus compañeros y al técnico del equipo contándoles que ya no iba a poder jugar porque no podía pagar la cuota social del club. El caso fue compartido por Eliseo, uno de sus compañeros, y se viralizó en las redes sociales, donde toda la comunidad se solidarizó con el jugador del club de la Liga Amateur Platense.

"Buen día chicos y profe. Antes de entrar a la escuela quería despedirme de todos, no queríamos esto ni yo ni mis papás pero siempre entendía que si no se puede no se puede", escribió el adolescente para dar a conocer la noticia. El joven futbolista describió la situación que le toca vivir y agregó: "Mis papás se rompen el alma por darnos las cosas y aunque el fútbol, como todos saben, es lo que más amo, ya no se puede porque es muy caro", expresó en un mensaje de Whatsapp, cuya captura se viralizó en los últimos días.

Cuando llegó el momento de despedirse, le agradeció a todos por su compañerismo y cerró: "Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí y cuando jueguen de local los voy a ir a ver como hice siempre", lo que desmoronó a todo el equipo. Ahora eso quedó atrás y seguirá compartiendo equipo con sus compañeros.