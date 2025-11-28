Black Friday 2025: cómo conseguir vuelos baratos para las vacaciones 2026

El evento de ofertas comenzó este viernes 28 y se extiende hasta el lunes 1 de diciembre, con rebajas en tecnología, viajes y artículos para el hogar.

Aerolíneas como Aeroméxico, JetSmart y LATAM ofrecen promociones exclusivas y cuotas sin interés en vuelos internacionales y regionales.

Este viernes llegó uno de los eventos más esperados por los viajeros: el Black Friday 2025 , una fecha que cada año gana más relevancia entre quienes buscan vuelos económicos , hoteles en oferta y oportunidades para planear sus vacaciones 2026 .

Desde hoy, distintas aerolíneas y agencias de turismo y plataformas lanzarán promociones que incluyen tarifas reducidas, financiación en cuotas y beneficios adicionales que permiten reservar con meses de anticipación sin pagar de más. A continuación, conocé todos los detalles.

El Black Friday 2025 comenzará el viernes 28 de noviembre y terminará el lunes 1° de diciembre , aunque varias marcas comenzaron a anticipar sus promociones desde el pasado 24. Durante estos días, los usuarios podrán acceder a descuentos exclusivos y promociones especiales en tecnología, electrodomésticos, muebles, moda, viajes y artículos para el hogar.

Tiendas como Whirlpool, Megatone, Puma, Lenovo, HP y Carrefour ya confirmaron que ofrecerán rebajas y beneficios como cuotas sin interés y ofertas bancarias. Lo ideal es registrarse en los sitios web de las marcas para recibir notificaciones de ofertas y no perderse ninguna oportunidad.

El Black Friday se convirtió en la fecha ideal para comprar pasajes, alojamiento, paquetes turísticos y seguros de viaje a un precio mucho más bajo que el habitual.

Aeroméxico, LATAM y JetSMART son algunas de las aerolíneas que ofrecerán tarifas promocionales para destinos internacionales y regionales, con tarifas reducidas y opciones de pago en cuotas. Las rutas al norte argentino, México, Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos suelen ser las más buscadas durante estos días de ofertas.

Aerolíneas Argentinas, por su parte, ofrece 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en vuelos dentro del país, con opciones para ciudades como Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Córdoba y Salta. También suelen ofrecer promociones en pasajes a Madrid, Roma y destinos del Caribe según disponibilidad.

Por su parte, agencias como Almundo y Despegar ofrecerán descuentos en paquetes y hoteles. Los all inclusive, los cruceros y las estadías largas suelen tener rebajas interesantes en esta fecha.

Universal Assistance brinda hasta 50% de ahorro y 9 cuotas sin interés para sacar tu seguro de viaje. También se suma Plataforma 10, con promociones exclusivas en pasajes de colectivos de larga distancia, y NH Hotels.

Otras promociones

Más allá de los vuelos y paquetes turísticos, el Black Friday 2025 abarca múltiples categorías. En tema moda y calzado, obtené hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés en marcas de ropa, calzado deportivo y accesorios como Puma, Nike, Devré y Mamás mateas.

Las cadenas de supermercados Carrefour y La Anónima se suman con promociones 3x2, 40% de ahorro, planes de pago y descuentos exclusivos con ciertas tarjetas bancarias en productos de almacén, bebidas, productos de cuidado personal, electrodomésticos y artículos para el hogar.

En la sección tecnología y electrodomésticos, podés obtener hasta 60% de descuento y 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, lavarropas, consolas de juegos, notebooks y celulares en firmas como Whirlpool, Megatone y Lenovo.

Antes de comprar, es recomendable revisar el historial de precios, comparar diferentes tiendas y guardar los productos favoritos para acceder a las mejores ofertas. Recordá consultar el sitio oficial de Black Friday Argentina para conocer toda la información.