ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo reciben los depósitos jubilados, pensionados y asignaciones + Agregar ámbito en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSEs activará su calendario de pagos el próximo lunes 10 de agosto. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para agosto 2026. Este será interrumpido por el feriado del lunes 17, aunque retomará con normalidad a partir del martes 18. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

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Además, el organismo anunció un aumento del 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Montos de jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos: Jubilación mínima: $489.775,93 ( $419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74 ( $335.820,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $363.843,15 ( $293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $489.775,93 ( $419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.772.298,06 a $2.824.694,49 Magnific Aumentan las asignaciones de ANSES Las asignaciones familiares también recibirán el aumento del 1,89% en agosto 2026. El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $150.848 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($120.678,4), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $491.173 y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $75.433. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto