¿Hay préstamos de ANSES en 2026? La aclaración oficial para jubilados y AUH

El organismo aclaró cuál es la situación de los créditos para quienes cobran prestaciones y qué alternativas existen.

Durante las últimas semanas, volvieron a circular publicaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería que aseguran que ANSES entrega préstamos para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, el organismo nacional aclaró que actualmente no está otorgando nuevos créditos personales para ninguno de los grupos que cobran prestaciones previsionales o asignaciones sociales.

La aclaración es importante porque todavía existen herramientas relacionadas con antiguos Créditos ANSES , como la consulta de cuotas pendientes, la descarga de contratos o el pago voluntario de deudas ya otorgadas. Esos servicios siguen disponibles a través de Mi ANSES, aunque corresponden exclusivamente a préstamos concedidos con anterioridad y no significan la apertura de una nueva línea de financiamiento.

Al mismo tiempo, en el Congreso de la Nación sigue en análisis un proyecto de ley que propone crear un nuevo esquema de créditos sociales para distintos beneficiarios. Esa iniciativa todavía no fue aprobada y, por lo tanto, no puede solicitarse ni genera ningún derecho para jubilados, pensionados o titulares de asignaciones.

La respuesta oficial es no. ANSES confirmó que no entrega préstamos personales para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, titulares de asignaciones familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas ni el resto de las prestaciones que administra el organismo.

Desde el organismo remarcan que cualquier publicación que anuncie la apertura de nuevos préstamos debe verificarse únicamente a través de los canales oficiales . En la actualidad no existe ningún trámite habilitado para solicitar créditos personales desde Mi ANSES ni mediante las oficinas del organismo. La situación es distinta para quienes conservan un préstamo otorgado con anterioridad . Esos beneficiarios pueden seguir administrando su crédito mediante las herramientas disponibles en la plataforma oficial hasta cancelar la totalidad de las cuotas.

Qué sucede con las solicitudes de préstamos para AUH y asignaciones

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares tampoco pueden iniciar nuevas solicitudes de financiamiento mediante ANSES. El organismo no tiene habilitada ninguna línea vigente para esos beneficiarios.

Desde ANSES insisten en que todas las novedades sobre prestaciones, asignaciones y programas sociales se comunican exclusivamente mediante su sitio web y los canales institucionales. Cualquier publicación que asegure que ya están disponibles nuevos préstamos debe verificarse antes de iniciar un trámite o entregar datos personales.

Por qué se dio de baja el programa de créditos tradicionales

Las líneas tradicionales de Créditos ANSES dejaron de otorgarse durante la actual gestión nacional. Desde entonces, el organismo mantiene únicamente los servicios administrativos vinculados con los préstamos ya existentes, como la consulta de cuotas, la modificación de la CBU para el débito automático y el pago voluntario de saldos pendientes.

El sitio oficial conserva esa sección porque miles de beneficiarios todavía siguen cancelando créditos obtenidos cuando el programa estaba vigente. De esa manera pueden acceder al detalle de las cuotas restantes y administrar el estado de su financiamiento hasta finalizar el plan de pagos.

Mientras tanto, el debate sobre un eventual regreso de los créditos continúa en el Congreso. El proyecto que circula desde principios de 2026 contempla nuevos requisitos, un grupo amplio de beneficiarios y un mecanismo diferente al que se implementó anteriormente. Entre otros cambios, propone que los fondos se destinen prioritariamente a cancelar deudas con tarjetas de crédito y entidades financieras, en lugar de acreditarse libremente en la cuenta del solicitante. Sin embargo, esa iniciativa todavía no fue aprobada por ninguna de las cámaras y no forma parte de los programas vigentes de ANSES.

Hasta que exista una norma aprobada y una reglamentación oficial, la situación no cambia: ANSES no otorga nuevos préstamos personales en 2026 para jubilados, pensionados, titulares de AUH ni beneficiarios de asignaciones familiares. Lo único que permanece operativo son las herramientas destinadas a administrar créditos otorgados en años anteriores, disponibles desde Mi ANSES y el portal oficial del organismo.