Loto Plus: un apostador de La Pampa acertó los seis números y ganó más de $50 millones

El ganador acertó los seis números de la modalidad Sale o Sale y se llevó una fortuna en uno de los juegos con mayor pozo del país.

Loto Plus volvió a entregar un premio millonario, esta vez a un apostador de La Pampa.

Un apostador de La Pampa ganó más de $50 millones con Loto Plus tras acertar los seis números de la modalidad Sale o Sale. La combinación ganadora fue 07, 08, 12, 15, 25 y 32, en un nuevo sorteo millonario de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

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El juego que tiene el pozo más grande del país volvió a repartir una importante suma de dinero. En esta oportunidad, el premio quedó en manos de un apostador pampeano que acertó los seis números correspondientes a la modalidad Sale o Sale.

La jugada ganadora estuvo compuesta por los números 07, 08, 12, 15, 25 y 32 , una combinación que le permitió acceder a un premio superior a los $50 millones.

El nuevo ganador se suma a una extensa lista de personas que obtuvieron importantes premios durante este año a través de Loto Plus, uno de los juegos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) .

El premio llegó en un año en el que Loto Plus lleva entregados casi $27 mil millones en premios , una cifra equivalente a unos 18 millones de dólares .

Dentro de ese monto se encuentra el doble premio histórico de $9.800 millones, compuesto por los mayores premios registrados en las modalidades Match y Desquite.

El récord corresponde a los $8.764.520.426 que obtuvo un ganador de la modalidad Match en Azul. A ese monto se sumaron los $1.042.808.342 que recibió el ganador de la modalidad Desquite en Entre Ríos.

Además, los pozos de Loto Plus tienen la posibilidad de triplicarse gracias al Número Plus, que consiste en un número del 0 al 9 que ofrece el juego de LOTBA.

Esta posibilidad ya se concretó dos veces durante el año. Uno de los casos fue protagonizado por un ganador de Mendoza, quien en febrero obtuvo más de $5.700 millones.

Cómo se juega al Loto Plus

Actualmente, Loto Plus cuenta con un pozo acumulado de más de $21 mil millones. El juego se sortea todos los miércoles y sábados a través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Los jugadores pueden participar en agencias oficiales de todo el país o mediante el sitio web oficial de LOTBA, donde deben elegir seis números entre el 0 y el 45.

Cada jugada tiene un costo de $4.000 y permite participar automáticamente en las cuatro modalidades que ofrece el juego: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

De esta manera, una misma apuesta brinda cuatro oportunidades diferentes de obtener un premio, según los números seleccionados y la modalidad correspondiente.