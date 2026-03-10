Como evitar hasta $400.000 de multas por incumplir trámites relacionados a ARCA

No responder a los controles electrónicos puede afectar la calificación del contribuyente dentro del Sistema de Perfil de Riesgo.

Este sistema de evaluación influye en la probabilidad de recibir controles futuros o fiscalizaciones más estrictas por parte de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) implementó nuevas herramientas digitales para detectar inconsistencias impositivas y permitir que los contribuyentes corrijan errores antes de recibir sanciones. El organismo puso en marcha un sistema de control virtual, que envía avisos preventivos para que los contribuyentes regularicen su situación, antes de que se apliquen multas.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5823 y forma parte de un esquema orientado a fortalecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. El nuevo mecanismo permite revisar posibles inconsistencias fiscales desde una plataforma online, antes de que el organismo avance con intimaciones formales o sanciones económicas.

El sistema diseñado por ARCA busca reducir las inspecciones presenciales y avanzar hacia controles digitales más ágiles. A través de herramientas automáticas, el organismo detecta inconsistencias en la información fiscal declarada por los contribuyentes. Cuando el sistema identifica un posible error, el organismo envía una notificación al domicilio fiscal electrónico, para que el contribuyente pueda revisar la situación.

En estos casos se abre un período de tiempo para que la persona o empresa pueda corregir los datos, antes de que el organismo avance con sanciones o fiscalizaciones. El plazo establecido para regularizar las inconsistencias detectadas es de 30 días, desde la recepción del aviso.

Dentro de este nuevo esquema también se fortaleció el servicio web “Nuestra Parte” , disponible en el sitio oficial de ARCA. Esta herramienta permite a los contribuyentes consultar la información fiscal que posee el organismo sobre su situación tributaria. La plataforma permite revisar datos registrales, inconsistencias detectadas y posibles deudas para que el contribuyente pueda regularizar su situación de manera voluntaria.

La plataforma permite constatar la siguiente información:

Situación registral del contribuyente

Ingresos declarados ante el organismo

Bienes registrados

Participaciones societarias informadas

Inconsistencias fiscales detectadas

Deudas exigibles

Declaraciones juradas faltantes

ARCA

Las multas que puede aplicar ARCA

Las sanciones económicas vinculadas al incumplimiento de obligaciones fiscales aumentaron significativamente tras la aprobación de la Ley 27.799. La normativa elevó los montos de la siguiente manera:

Multa para personas físicas: hasta $220.000

Multa para empresas: hasta $440.000

Estas sanciones se aplican cuando el contribuyente no presenta la documentación requerida o no corrige la situación luego de los avisos preventivos enviados por el organismo. Si el contribuyente no regulariza la situación dentro del plazo establecido, ARCA puede emitir una intimación formal e incorporar automáticamente la multa en el sistema de cuentas tributarias.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos

Cómo funcionan los controles virtuales de ARCA

El nuevo sistema de control fiscal se apoya en herramientas digitales que analizan la información disponible en las bases de datos del organismo. Cuando se detectan diferencias relevantes, el organismo puede iniciar requerimientos electrónicos, para que el contribuyente aporte documentación o aclaraciones.

Estos requerimientos se envían a través del domicilio fiscal electrónico y deben responderse dentro de los plazos establecidos por la administración tributaria. En caso de que el contribuyente no responda o la información resulte insuficiente, el organismo puede avanzar con fiscalizaciones electrónicas. Estas fiscalizaciones se gestionan mediante el sistema SIACE, donde también es posible adjuntar documentación en formato PDF o solicitar una prórroga antes del vencimiento del plazo.