Decretan oficialmente asueto el 2 de enero de 2026 + Seguir en









La medida solo alcanza a empleados estatales, no modifica el calendario nacional y genera un descanso extendido después del feriado de Año Nuevo.

El asueto administrativo del 2 de enero no afectará al sector privado. Pixabay

Para el comienzo del 2026, el calendario laboral sumó un cambio inesperado para miles de trabajadores. El Gobierno de la provincia de Tucumán confirmó un asueto administrativo que, al ubicarse el 2 de enero, configura un fin de semana extra largo para la administración pública.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta decisión, firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo, busca brindar tiempo adicional a los trabajadores para descansar, planificar reuniones familiares y actividades recreativas en los primeros días del año.

Sin embargo, se aclaró que algunos servicios esenciales, como hospitales y organismos de seguridad, deberán mantener sus operaciones, garantizando la atención a los ciudadanos durante estas jornadas. A continuación, conocé los detalles.

Calendario feriados Freepik Tucumán, la única provincia con asueto el 2 de enero A través del Decreto N.º 3.935/1, publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo

dispuso asueto administrativo para el viernes 2 de enero, además del 31. Esta sólo alcanza al personal de la Administración Pública Provincial y las comunas rurales.

La decisión convierte a Tucumán en la única provincia del país que otorgará oficialmente el día libre a su personal estatal en esa fecha, ya que no tiene alcance nacional ni modifica el calendario laboral en otras jurisdicciones. De esta manera, las dependencias administrativas de la provincia permanecerán cerradas, sin atención al público ni actividad. Osvaldo Jaldo Tucumán Los esenciales, como salud, seguridad, emergencias y asistencia social, operarán con normalidad o bajo sistemas de guardias reforzadas, según corresponda. En hospitales y centros de atención médica, los servicios críticos están garantizadas, aunque algunas áreas podrían reducir su actividad. Por su parte, el sector privado no está alcanzado por la medida. Las empresas no tienen obligación de otorgar el día libre ni de abonar adicionales, aunque cada empleador puede definir esquemas propios según sus necesidades operativas. Calendario nacional de feriados de 2026 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Días no laborables Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.