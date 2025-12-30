Fin de Año: cómo funcionarán los bancos este miércoles 31 de diciembre 2025

Los servicios se verán limitados en el último día del año. ¿Qué pasa con los canales digitales, billeteras virtuales y cajeros automáticos?

La actividad se normalizará a partir del viernes 2 de enero, cuando los bancos retomen la atención al público y se reactive el sistema financiero.

Con la llegada del último día del año , muchas personas están organizando encuentros, viajes y distintas actividades para despedir el 2025. El Gobierno nacional dispuso un asueto administrativo para los empleados públicos el miércoles 31 de diciembre , una medida que genera dudas sobre el funcionamiento de los distintos servicios esenciales.

Frente a este escenario, surge la pregunta sobre cómo operarán los bancos durante la jornada previa al 1 de enero y qué pasará con la atención al público en las entidades financieras. A continuación, conocé los detalles.

De acuerdo con lo informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , el personal tendrá asueto el miércoles 31 de diciembre. Esto significa que no habrá atención al público en ninguna entidad financiera del país, tanto pública como privada.

Durante la jornada, las sucursales permanecerán cerradas y no se podrán realizar trámites presenciales . Quedarán suspendidas operaciones como depósitos y extracciones por ventanilla, apertura o cierre de cuentas, gestión de préstamos, así como la compra y venta de divisas.

Tampoco habrá actividad en los mercados financieros, por lo que no se podrán concretar operaciones con acciones, bonos o distintas inversiones.

Sin embargo, los canales digitales funcionarán con normalidad. Los clientes podrán utilizar el home banking y las apps de cada banco para pagar servicios, enviar dinero, consultar saldos y revisar movimientos de cuenta.

En el caso de las transferencias inmediatas, es importante tener en cuenta que las operaciones realizadas durante el asueto podrían acreditarse recién el próximo día hábil, que será el viernes 2 de enero.

Los cajeros automáticos seguirán habilitados para extracciones, depósitos y consultas, y las tarjetas de débito y crédito funcionarán sin inconvenientes para compras presenciales y online. También continuarán habilitadas las billeteras virtuales.

¿Cierran los bancos el 1 de enero?

El jueves 1 de enero es feriado nacional por la celebración de Año Nuevo, por lo que los bancos permanecerán cerrados en todo el país. En esta fecha no habrá atención presencial ni actividad financiera.

Al igual que el 31 de diciembre, no se podrán realizar trámites en sucursales ni operaciones que requieran intervención directa del personal.

Las gestiones vinculadas a cheques, inversiones y otros movimientos que dependen del sistema financiero formal quedarán postergadas hasta el siguiente día hábil.

Recordá que las apps, el home banking, los pagos electrónicos, las tarjetas y las billeteras virtuales seguirán funcionando, permitiendo cubrir la mayoría de las operaciones cotidianas.