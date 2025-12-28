Decretan feriado para el 30 de diciembre: de qué trata y a quién le corresponde + Seguir en









Esta jornada en particular le dará la oportunidad idea de descansar previo al brindis de fin de año a muchos afortunados.

Una jornada ideal para descansar antes de que termine el 2025.

Se termina el año y, cuando parecía que el último descanso disponible en el calendario de feriados era Navidad, apareció una grata sorpresa que alivianará el cierre de este 2025 para muchos afortunados. Si bien no alcanzará a todos, son varios los que podrán gozar de una jornada no laborable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este martes 30 de diciembre se determinó que será un día no laborable que les brindará la posibilidad de relajarse a una importante cantidad de trabajadores. Aunque no se trata de un feriado nacional, muchos podrán aprovechar esta celebración para sumar una jornada de respiro previo a brindar con la familia.

Feriados agosto.webp Esta jornada especial permitirá recargar energías de cara al brindis de fin de año. Freepik A qué se debe el feriado del 30 de diciembre de 2025 Cabe remarcar que este día no formará parte del calendario nacional de feriados de 2025, que llegará a su fin pocos días después. Se trata de un asueto de alcance local, centrado en la provincia de Buenos Aires, ya que el partido de San Vicente celebrará su aniversario fundacional.

Los festejos afectarán principalmente a los empleados públicos y del Banco Provincia. Por otro lado, quienes trabajan en el sector privado deberán aguardar definiciones de sus empleadores para saber si adhieren o no al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1 de enero : Año nuevo

: Año nuevo Lunes 16 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados