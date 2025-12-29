Cuál es el primer feriado de 2026 y cuántos fin de semana largos hay el próximo año + Seguir en









Arranca 2026 y con eso también se arma la clásica cuenta regresiva para planificar escapadas, encuentros familiares o simplemente descansar. En Argentina, el primer feriado del año es una fecha que muchos tienen marcada desde hace tiempo.

Pero el año también trae novedades, ya que el Gobierno nacional sumó días no laborables con fines turísticos, que no son lo mismo que feriados estrictos, aunque sí funcionan para extender fines de semana o armar escapadas. Estas jornadas pueden actuar como puentes cuando caen antes o después de un feriado, y muchas familias ya empiezan a ver cuándo les conviene pedir vacantes.

La distribución de las fechas del calendario 2026, con feriados inamovibles, trasladables y no laborables, no está exenta de cierta complejidad. Además del impacto en la logística familiar, también tiene efectos sobre jornadas laborales, turismo y hasta el comercio minorista, que ajusta horarios según cómo caen los días festivos.

Calendario FreePik.es Calendario de feriados 2026 en Argentina Estas son las fechas confirmadas hasta ahora para el calendario de feriados del año 2026:

Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo – primer feriado del año , cae jueves.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador. 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Día de la Bandera.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Días no laborables Además de los feriados, la administración nacional decretó días no laborables con fines turísticos para 2026, que funcionan como jornadas de descanso extendido si los empleadores así lo pactan:

23 de marzo (lunes): antes del feriado del 24 de marzo.

10 de julio (viernes): antes del feriado del 9 de julio.

7 de diciembre (lunes): antes del feriado del 8 de diciembre.

Imagen: Freepik

