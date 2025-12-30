El feriado que no aparece en el calendario oficial y te sorprenderá en enero de 2026 + Seguir en









Una fecha poco difundida genera consultas sobre feriados y suma incertidumbre entre quienes revisan el calendario laboral.

El calendario suma una jornada inesperada que pasa desapercibida para muchos y genera consultas en pleno inicio de año. Freepik

El cierre de diciembre suele traer consultas recurrentes sobre los feriados del año siguiente, especialmente cuando aparecen fechas que no figuran en el calendario nacional. En ese contexto, algunas decisiones locales o institucionales generan sorpresa y despiertan dudas sobre su alcance real y a quienes les corresponde el día no laborable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de jornadas no responde a disposiciones generales, sino a celebraciones puntuales que aplican solo en determinados ámbitos. Por eso, muchas veces pasan inadvertidas hasta pocos días antes de su vigencia, cuando empleados y empleadores revisan cómo impactan en la actividad cotidiana.

feriado Una fecha fuera del calendario oficial despierta dudas y obliga a revisar con atención qué jornadas no laborables aplican en cada caso. Pixabay A qué se debe el feriado del 8 de enero de 2026 El jueves 8 de enero de 2026 fue declarado día no laborable para un grupo específico de trabajadores, según una resolución confirmada durante 2025. La medida no tiene alcance nacional y no modifica el calendario oficial de feriados de la Argentina.

En concreto, la fecha se vincula con la celebración del aniversario fundacional de una localidad bonaerense. En ese marco, el feriado alcanza únicamente a los empleados del Banco Provincia que prestan servicios en Carlos Casares, mientras que el resto de las actividades se desarrollan con normalidad.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados