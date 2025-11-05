El alerta de ANSES para poder cobrar el bono: este es el tope de ingresos actual

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos de su calendario correspondiente a noviembre 2025. En este sentido, por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1%, de acuerdo Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un complemento adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.
Y la buena noticia es que, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de titulares. A continuación, conocé los detalles.
Tope de ANSES para cobrar el bono en noviembre
Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo, que se adjunta a las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.150,64.
En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Mientras que, quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
