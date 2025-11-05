SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de noviembre 2025 - 13:00

El alerta de ANSES para poder cobrar el bono: este es el tope de ingresos actual

Junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un complemento adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo lunes 10 de noviembre.&nbsp;

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo lunes 10 de noviembre. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos de su calendario correspondiente a noviembre 2025. En este sentido, por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1%, de acuerdo Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Y la buena noticia es que, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de titulares. A continuación, conocé los detalles.

Informate más
bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

Tope de ANSES para cobrar el bono en noviembre

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo, que se adjunta a las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.150,64.

En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Mientras que, quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

FOTO ANSES CON BILLETES.webp

Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias