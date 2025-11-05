Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este viernes 7 de noviembre?







El organismo previsional dio detalles sobre las fechas de liquidación para los haberes del corriente mes.

Qué jubilados y pensionados cobran esta semana en Santa Fe. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe es el organismo previsional que cubre a todos los beneficiarios del territorio. Entre otras tareas, se encarga de liquidar los haberes a los jubilados y pensionados, siempre y cuando pertenezcan a su régimen.

En esta primera semana de noviembre, se está realizando el pago de los haberes correspondientes al mes de octubre. Por eso, es importante conocer cuál es el criterio para clasificar qué día cobra cada beneficiario. Las fechas establecidas fueron el lunes 3 y viernes 7 de noviembre.

Jubilados de Santa Fe Ya están confirmadas las fechas de pago para los beneficiarios santafesinos. Freepik Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en noviembre 2025 El calendario de pagos comenzó el día lunes 3 de noviembre. Ese día se realizaron las liquidaciones de todos los pasivos que cobran hasta $1.050.000. No obstante, la acreditación en las cuentas bancarias había sido realizada el día sábado 1 del mes.

Por lo tanto, para el viernes 7 de noviembre, restan cobrar todos aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $1.050.000 mensuales. Y la acreditación en las cuentas será el día jueves 6.