ANSES: el Gobierno confirmó un aumento del 2,08% para jubilaciones y AUH desde noviembre

El Gobierno oficializó este miércoles los incrementos de noviembre en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de las resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo dispuso una suba del 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
Nuevos montos para jubilaciones y pensiones
Según la Resolución 338/2025, la jubilación mínima será de $333.085,39, mientras que la máxima ascenderá a $2.241.349,35.
La base imponible mínima quedó fijada en $112.183,09 y la máxima en $3.645.898.
Además, la Prestación Básica Universal (PBU) fue establecida en $152.371,37, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $266.468,31.
Con el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciban la mínima cobrarán un total de $403.085,39, mientras que quienes reciben la PUAM alcanzarán los $336.468,31. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $233.136,88, que con el bono suman $303.136,88.
Aumento en las asignaciones familiares y la AUH
La Resolución 339/2025 de la Anses oficializó el mismo incremento del 2,08% para las asignaciones familiares, aplicable a los trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de prestaciones asistenciales.
De esta forma, los nuevos valores serán:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $95.737,66
AUH por Hijo con Discapacidad: $311.748,35
Asignación por Embarazo: $95.737,66
El 20% de la AUH se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores.
El texto también aclara que los grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba ingresos mensuales superiores a $2.453.609 quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares, independientemente del total de ingresos del hogar.
Fechas de pago en noviembre
La Anses detalló que los pagos para jubilados y pensionados se realizarán entre el 10 y el 28 de noviembre, según el monto del haber y la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superen la mínima:
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
1: 11 de noviembre
2: 12 de noviembre
3: 13 de noviembre
4: 14 de noviembre
5: 17 de noviembre
6: 18 de noviembre
7: 19 de noviembre
8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen la mínima:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
2 y 3: 25 de noviembre
4 y 5: 26 de noviembre
6 y 7: 27 de noviembre
8 y 9: 28 de noviembre
