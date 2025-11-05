ANSES: el Gobierno confirmó un aumento del 2,08% para jubilaciones y AUH desde noviembre

A partir de este miércoles se actualizaron los haberes mínimos y máximos del sistema previsional y los montos de las asignaciones familiares.

El Gobierno oficializó un aumento del 2,08% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El Gobierno oficializó este miércoles los incrementos de noviembre en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de las resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo dispuso una suba del 2,08% , en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la Resolución 338/2025, la jubilación mínima será de $333.085,39 , mientras que la máxima ascenderá a $2.241.349,35 .

La base imponible mínima quedó fijada en $112.183,09 y la máxima en $3.645.898 .

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) fue establecida en $152.371,37 , y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $266.468,31 .

Con el bono extraordinario de $70.000 , los jubilados que perciban la mínima cobrarán un total de $403.085,39 , mientras que quienes reciben la PUAM alcanzarán los $336.468,31 . En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $233.136,88 , que con el bono suman $303.136,88 .

Con el bono de $70.000, los jubilados que cobran la mínima recibirán más de $400.000 en noviembre.

Aumento en las asignaciones familiares y la AUH

La Resolución 339/2025 de la Anses oficializó el mismo incremento del 2,08% para las asignaciones familiares, aplicable a los trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de prestaciones asistenciales.

De esta forma, los nuevos valores serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $95.737,66

AUH por Hijo con Discapacidad: $311.748,35

Asignación por Embarazo: $95.737,66

El 20% de la AUH se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores.

auh anses.webp Las asignaciones familiares y la AUH también subirán 2,08%, en línea con el IPC de septiembre.

El texto también aclara que los grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba ingresos mensuales superiores a $2.453.609 quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares, independientemente del total de ingresos del hogar.

Fechas de pago en noviembre

La Anses detalló que los pagos para jubilados y pensionados se realizarán entre el 10 y el 28 de noviembre, según el monto del haber y la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen la mínima:

DNI terminados en 0 : 10 de noviembre

1: 11 de noviembre

2: 12 de noviembre

3: 13 de noviembre

4: 14 de noviembre

5: 17 de noviembre

6: 18 de noviembre

7: 19 de noviembre

8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen la mínima: