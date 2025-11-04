La excelente noticia para los jubilados de ANSES: faltan pocos días para el depósito de noviembre 2025

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones aumentarán un 2,1% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos de su calendario correspondiente a noviembre 2025 . Como es habitual, este respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

A su vez, por decisión del Gobierno nacional, las jubilaciones aumentarán un 2,1% , de acuerdo al dato de la inflación de septiembre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ). Y, con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo dirigido por Fernando Bearzi entregará un bono adicional de $70.000 a un grupo de titulares.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El sistema toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento proporcional a este dato.

Además, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran la jubilación mínima . De esta manera, el valor total queda en $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del extra).

Y la jubilación máxima, por su parte, pasó de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 este mes.

ANSES.jpg

Quiénes acceden al bono de $70.000

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.150,64. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Cuándo cobro ANSES: fechas de pago de las jubilaciones en noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo