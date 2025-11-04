Horror en Entre Ríos: un hombre festejaba en su casa y el vecino lo mató de un escopetazo







La víctima tenía 69 años y recibió el disparo mientras celebraba su retiro y el cumpleaños de su nieto. El atacante, según vecinos, estaba ebrio.

La víctima, de 69 años, había organizado una fiesta en la zona rural de Dos Hermanas, Gualeguaychú.

Un hombre de 69 años fue asesinado durante la fiesta que había organizado para celebrar su jubilación y el cumpleaños de uno de sus nietos en la zona rural de Dos Hermanas, Gualeguaychú. El atacante, un vecino del pueblo, lo mató de un disparo tras una discusión.

El festejo se realizaba en un galpón local e incluía a amigos, familiares y vecinos del lugar. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los asistentes, aparentemente bajo los efectos del alcohol, comenzó a tener actitudes agresivas y escenas de celos que alteraron el clima de la celebración.

Entre Ríos jubilado Un invitado, presuntamente ebrio, fue echado del lugar tras causar disturbios durante la noche. X: @mauroszeta El crimen y la huida del agresor Según relataron testigos, el organizador de la fiesta decidió echar al hombre para evitar problemas. Sin embargo, el vecino enfurecido volvió a su casa, agarró una escopeta y regresó al lugar pasadas las cuatro de la madrugada.

Allí, tras un forcejeo con la víctima, le disparó a la altura de la ingle. Los presentes intentaron auxiliarlo, pero la herida provocó una fuerte pérdida de sangre. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció antes de recibir atención médica.

El hecho dejó en shock a los vecinos de Dos Hermanas, una pequeña localidad donde todos se conocen. La policía local detuvo al agresor y continúa investigando las circunstancias del crimen, que transformó un día de alegría en una tragedia irreversible.