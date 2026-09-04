Cómo ahorrar hasta un 25% en supermercados pagando con tu tarjeta de débito de ANSES

Jubilados y pensionados pueden ahorrar hasta 25% en supermercados pagando con la tarjeta donde cobran. Conocé los descuentos y topes por banco.

El programa Beneficios ANSES ofrece reintegros de hasta 25% en más de 12.000 puntos de venta pagando con la tarjeta de débito de cobro.

El programa Beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos de hasta el 25% en supermercados y comercios de todo el país. El beneficio se activa simplemente pagando con la tarjeta de débito donde se cobra el haber, sin inscripción previa, ni trámites adicionales.

El programa alcanza a más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta en las principales cadenas del país. Ofrece desde un 10% de descuento en supermercados, en muchos casos sin tope, hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza, además de reintegros extra según la entidad bancaria.

Beneficios ANSES está presente en las principales cadenas de supermercados del país, como Carrefour, Coto, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día, Josimar, Toledo y Nini , entre otras. En total son más de 12.000 bocas de expendio donde se pueden obtener los descuentos pagando con la tarjeta de cobro.

El programa base de ANSES ofrece descuentos desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin tope de reintegro, y un 20% en productos de perfumería y limpieza. A estos beneficios se le suman promociones exclusivas, según el banco donde se cobran los haberes, lo que permite acumular ahorros y llegar hasta el 25% de ahorro total.

Para obtener los descuentos no necesitás registrarte . Solo tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión en los comercios adheridos. El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta dentro de los días siguientes a la compra, según el banco y el comercio.

En algunos casos también podés pagar con la app de tu banco, como BNA+ MODO del Banco Nación o Cuenta DNI del Banco Provincia, usando QR o Clave DNI. Es importante verificar antes de pagar si el comercio participa de Beneficios ANSES y qué medio de pago aplica para la promo vigente.

Imagen: Freepik

Topes de reintegro semanales y mensuales por entidad bancaria

Cada banco suma un beneficio adicional al programa base de ANSES. Banco Nación ofrece un 5% extra con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000 pagando con débito o crédito vía BNA+ MODO en Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle brinda 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás con tope de $25.000 con débito y $15.000 con QR, además de 50% en farmacias y 10% en Shell. Banco Provincia suma 5% extra con Cuenta DNI en Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini con tope de $5.000 por semana y por persona. Consultá siempre promociones, TNA de cuenta remunerada y condiciones vigentes en cada banco.

Qué hacer si no se aplicó el descuento en tu compra

Si el descuento no se acreditó, primero verificá que el comercio esté adherido al programa Beneficios ANSES y que hayas pagado con la tarjeta donde cobrás tu jubilación o pensión. También controlá que la compra haya sido en los días de vigencia de la promoción y que no hayas superado los topes semanales o mensuales de tu banco.

ANSES aclara que su responsabilidad se limita exclusivamente a la promoción y difusión del programa. La aplicación efectiva de los descuentos y reintegros es responsabilidad de las administradoras de medios de pago, los bancos emisores y los comercios adheridos. Ante un reclamo, debés contactarte con tu banco o con el comercio donde realizaste la compra.