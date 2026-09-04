PAMI confirmó el listado de hospitales y clínicas donde los jubilados pueden atenderse en septiembre 202

Conocé los centros de salud disponibles para sus afiliados y cómo consultar la cartilla para saber dónde atenderse.

PAMI cuenta con una red de hospitales, clínicas y profesionales para la atención de sus afiliados, cuya disponibilidad puede consultarse en la cartilla médica.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuentan con una cartilla médica que permite conocer los hospitales, clínicas y profesionales disponibles para cada prestación durante septiembre de 2026.

El organismo mantiene un sistema de prestadores asignados para determinadas atenciones, mientras que para otras especialidades los afiliados pueden elegir entre las opciones disponibles en su cartilla.

Para evitar traslados innecesarios o concurrir a un centro que no corresponda, PAMI recomienda consultar previamente la cartilla médica y verificar cuál es el prestador asignado antes de solicitar un turno o concurrir a una guardia.

PAMI cuenta con hospitales y centros de salud propios distribuidos en distintos puntos del país. Entre ellos se encuentran:

Sin embargo, el listado disponible para cada afiliado no se limita a los establecimientos propios del organismo. La cartilla médica individual permite conocer los prestadores correspondientes según la zona, la especialidad y el tipo de atención que se necesita.

Por este motivo, antes de concurrir a un hospital o clínica, es importante revisar la información actualizada en la cartilla. PAMI dispone de una herramienta online para consultar profesionales y centros de salud por provincia, ubicación y especialidad.

Cómo consultar la cartilla médica de PAMI

Los afiliados pueden ingresar a la Cartilla Médica de PAMI para consultar sus prestadores, centros de atención y datos de contacto. La búsqueda puede realizarse por cercanía, provincia, categoría médica y servicio específico.

Para algunas prestaciones, el afiliado tiene un profesional o centro de salud asignado. En el caso de las especialidades médicas y estudios de diagnóstico, PAMI permite elegir entre los profesionales y centros que aparecen disponibles en la cartilla.

La consulta es especialmente importante para la atención de guardia e internación, ya que cada afiliado cuenta con un prestador asignado para estas situaciones. El organismo indica que esta información puede consultarse tanto desde la web como desde la App PAMI.

Qué necesitan los jubilados para atenderse en PAMI

Para concurrir a una consulta médica, el afiliado debe contar con su DNI y credencial PAMI. En el caso de especialistas y determinados estudios, también se requiere una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico.

La OME no necesita imprimirse: puede consultarse directamente desde la App PAMI y el especialista puede visualizarla en el sistema. Para estudios de laboratorio, PAMI también establece que el afiliado debe presentarse con la orden médica correspondiente junto con su DNI y credencial.

En situaciones de guardia o internación, PAMI recomienda verificar previamente cuál es el centro asignado en la cartilla. Para estas prestaciones, el organismo señala que la cobertura durante la internación es del 100% para las prácticas médicas necesarias.