ANSES depositará $498.633 en septiembre 2026 a un grupo de personas: a quiénes les corresponde y cómo se divide el pago

Los haberes atravesaron un aumento del 2,11% durante el noveno mes del año. Conocé de qué se trata el monto y si podés acceder.

Los pagos de septiembre se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI, con esquemas diferentes para los jubilados de la mínima y máxima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los haberes previsionales correspondientes a septiembre. El incremento es del 2,11% , de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Así, la jubilación mínima llega a a $428.633,20 . A ese importe se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 establecido por el Gobierno para septiembre. Entonces, quienes cobren el haber mínimo y estén alcanzados por el refuerzo van a recibir $498.633,20 durante este mes.

El bono no se entrega necesariamente con el mismo monto a todos los jubilados y pensionados . El valor depende del haber que perciba cada titular y funciona como un complemento para quienes se encuentran por debajo del límite fijado.

La Resolución 257/2026 de ANSES estableció que el haber mínimo garantizado para septiembre será de $428.633,20 , mientras que el haber máximo llega a $2.884.295,54 . El incremento del 2,11% también modifica los demás haberes previsionales, que se actualizan mediante la fórmula de movilidad.

Para quienes cobran la mínima , el cálculo es fácil: los $428.633,20 correspondientes al haber mensual se complementan con los $70.000 del refuerzo y alcanzan los $498.633,20 . El bono está contemplado por el Decreto 824/2026 , publicado en el Boletín Oficial el 31 de agosto.

Quienes cobran un importe superior a la mínima pueden recibir un bono menor. El decreto establece que, si la suma de las prestaciones vigentes supera el haber mínimo, el complemento será equivalente a la cantidad necesaria para alcanzar el tope de $498.633,20. Por ejemplo, una persona que tenga un haber de $450.000 no recibe otros $70.000. En ese caso, el refuerzo es de $48.633,20, de modo que el ingreso total llegue al límite establecido.

Aumentan también las pensiones en septiembre

La actualización de septiembre no alcanza solamente a las jubilaciones. También se modifican los valores de las pensiones que están vinculadas con el sistema previsional y que se calculan a partir del haber mínimo. La PUAM, destinada a personas mayores que no cuentan con una jubilación contributiva, quedó establecida en $342.906,56 para septiembre.

Si la persona titular de una PUAM reúne las condiciones para recibir el refuerzo completo, puede sumar los $70.000 y alcanzar $412.906,56 en el mes. También aumentan las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, cuyo valor informado para septiembre se ubica en $300.043. Con el bono completo, el ingreso llega a $370.043. Las PNC destinadas a madres de siete hijos o más tienen como referencia el haber mínimo y, cuando corresponde el refuerzo completo, pueden alcanzar los $498.633,20.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2026

El calendario depende del monto del haber y de la terminación del DNI. Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos empiezan el martes 8 de septiembre y se extienden hasta el lunes 21. El cronograma es el siguiente:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre

DNI terminado en 1: 9 de septiembre

DNI terminado en 2: 10 de septiembre

DNI terminado en 3: 11 de septiembre

DNI terminado en 4: 14 de septiembre

DNI terminado en 5: 15 de septiembre

DNI terminado en 6: 16 de septiembre

DNI terminado en 7: 17 de septiembre

DNI terminado en 8: 18 de septiembre

DNI terminado en 9: 21 de septiembre

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el cronograma empieza más tarde.