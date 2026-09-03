¿Cuánto se cobra en septiembre 2026? Aumentos de ANSES para jubilados y asignaciones

El organismo confirmó la suba por movilidad y el bono de $70.000 para jubilados mínimos. Enterate cuánto cobrás.

ANSES oficializó los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones que se cobran en septiembre con el aumento por inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma y los nuevos montos que se cobrarán en septiembre de 2026. La actualización alcanza a jubilaciones , pensiones , Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , Pensiones No Contributivas (PNC) , Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual de ANSES. El incremento se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, y ya impacta en los haberes del noveno mes del año.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 2,11% en septiembre de 2026. Así lo informó oficialmente ANSES este 1 de septiembre. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El dato utilizado para el cálculo corresponde a la inflación de julio publicada por el INDEC. Este mecanismo de actualización mensual busca que los haberes no pierdan contra la inflación y se aplica desde la reforma previsional que ató los aumentos al IPC con dos meses de rezago.

Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de $70.000 en septiembre. Con el aumento del 2,11% el haber mínimo pasa a ser de $498.633,20.

Quienes superen el haber mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar la suma de $498.633,20. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $412.906,56, compuesta por $342.906,56 de haber con aumento más $70.000 de bono. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarán a $370.043,24, con $300.043,24 de haber más el bono.

¿Cuál es el monto de la AUH y Asignación Familiar en septiembre?

Con el incremento del 2,11%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $154.031 en septiembre de 2026. Es el monto general que cobra el titular por cada hijo menor de 18 años y que se liquida en un 80% mensual y 20% retenido con presentación de libreta.

Además, la AUH por Hijo con Discapacidad se elevará a $501.537, sin límite de edad. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF ascenderá a $77.025 para el primer rango de ingresos, el de menor remuneración familiar.

¿Cómo impacta la inflación de julio en los haberes de septiembre?

El aumento de septiembre está directamente ligado a la inflación de julio, que según el INDEC fue del 2,11%. La fórmula de movilidad actual establece que los haberes previsionales y asignaciones se actualizan mensualmente tomando el IPC de dos meses atrás.

Esto implica que la inflación de julio se traslada a los haberes de septiembre, la de agosto impactará en octubre y así sucesivamente. De esta manera, ANSES busca mantener el poder adquisitivo de jubilados y beneficiarios de asignaciones frente a la evolución de los precios.