Complemento Leche ANSES: quiénes cobran el extra de $55.000 en julio

El refuerzo destinado a embarazadas y familias tendrá una nueva actualización y se acreditará automáticamente.

El beneficio alimentario del Plan de los Mil Días volverá a actualizarse en julio y se pagará junto con otras prestaciones sociales.

ANSES confirmó una nueva actualización para el Complemento Leche , la asistencia económica incluida dentro del Plan de los Mil Días destinada a garantizar el acceso a alimentos esenciales durante el embarazo y los primeros años de vida de los hijos.

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El incremento por movilidad comenzará a regir en julio. La actualización surge de la aplicación de la fórmula vigente, que ajusta las asignaciones familiares, según la inflación registrada por el INDEC.

Este adicional se deposita junto con las prestaciones principales de ANSES y no requiere gestiones específicas para su cobro. Puede complementarse con otras ayudas alimentarias como la Tarjeta Alimentar, lo que permite incrementar el ingreso mensual de los hogares alcanzados por estas asistencias.

Qué es el Complemento Leche y a quiénes les corresponde

El Complemento Leche forma parte de las prestaciones contempladas por la Ley 27.611, conocida como Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

Su objetivo es contribuir a la compra de leche y otros alimentos fundamentales para garantizar una nutrición adecuada durante los primeros años de vida de los niños y durante la gestación. ANSES liquida este beneficio a dos grupos:

titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta tres años de edad

La prestación se acredita de manera automática mediante el cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Quienes cumplen las condiciones establecidas no deben realizar solicitudes adicionales para incorporarse al programa.

Durante julio de 2026, el monto actualizado llegará a $55.841 por beneficiario, después del aumento del 2,15% aplicado sobre las prestaciones sociales.

complemento leche

Requisitos para cobrar el bono de $55.000 de ANSES en julio

Para acceder al beneficio se deben cumplir las condiciones establecidas por la normativa vigente. En primer lugar, es necesario percibir la Asignación Universal por Hijo con menores de hasta tres años o la Asignación por Embarazo para Protección Social. Además, los datos personales y del grupo familiar deben encontrarse correctamente registrados en las bases de ANSES.

El organismo realiza controles automáticos sobre la información declarada y liquida el beneficio junto con la prestación principal correspondiente.

La asistencia se deposita directamente en la misma cuenta bancaria donde el titular recibe habitualmente sus asignaciones. Debido a que la acreditación es automática, la actualización de datos personales es fundamental para evitar inconvenientes durante la liquidación mensual.

leche bebe

¿Hay que inscribirse para recibir el extra por conectividad y alimentación?

No, el Complemento Leche no requiere inscripción específica ni formularios adicionales. ANSES determina automáticamente quiénes reúnen las condiciones para acceder al beneficio, mediante el análisis de la información registrada en sus sistemas.

Por esa razón, las personas alcanzadas por la AUH con hijos menores de tres años o por la Asignación por Embarazo reciben el monto sin necesidad de iniciar trámites. Lo mismo pasa con la Tarjeta Alimentar, otro de los programas administrados conjuntamente entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

La adjudicación se realiza mediante cruces de datos y la acreditación se incorpora directamente al calendario de pagos habitual.

anses

Montos de la Tarjeta Alimentar para julio: escalas según la cantidad de hijos

Además del Complemento Leche, muchas familias perciben la Tarjeta Alimentar. El Ministerio de Capital Humano confirmó que los valores actualizados desde junio seguirán vigentes durante julio.

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250

Esta asistencia también se acredita automáticamente junto con la prestación principal. Así, una familia que percibe AUH y reúne las condiciones para cobrar simultáneamente la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche puede recibir varios ingresos complementarios durante el mismo período.

La actualización de julio coincide con el incremento general del 2,15% aplicado a las asignaciones familiares por movilidad. Como resultado, la AUH alcanzará los $148.049 por hijo, aunque ANSES continuará reteniendo el 20% hasta la presentación de la Libreta.