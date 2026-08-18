Una pareja de Reino Unido murió en un accidente de helicóptero durante su luna de miel

Los recién casados volaban en las inmediaciones de la isla griega de Sifnos. El desenlace se dio a pocos metros de una plataforma de aterrizaje.

Los investigadores irán al lugar del hecho para recabar pruebas y hablar con los testigos.

Una joven pareja oriunda de Reino Unido murió durante su luna de miel en una isla de Grecia , tras un accidente en helicóptero . Junto con ellos, también falleció su piloto y las autoridades buscarán pruebas para reconstruir el hecho.

El helicóptero privado se estrelló a pocos metros de una plataforma de aterrizaje , causando la muerte de la pareja y de su piloto, de nacionalidad griega.

Según informó el medio griego Kathimerini , la pareja habría tomado un helicóptero desde el pueblo de Markopoulo, cerca de Atenas, hasta la popular isla vacacional. Por otro lado, una autoridad griega de seguridad aérea declaró a la BBC que estaba investigando el accidente y que sus investigadores se dirigirían al lugar este martes para recabar pruebas y hablar con los testigos .

En paralelo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores compartió sus condolencias por la joven pareja y aseguró que se encuentran " prestando asistencia consular y en contacto con las autoridades griegas".

La pareja habría tomado un helicóptero desde el pueblo de Markopoulo, cerca de Atenas, hasta la popular isla vacacional. Kathimerini

La firma de gestión de activos Blackstone, donde trabajaba Cromie, declaró en un comunicado: "Estamos consternados por el trágico fallecimiento de tres personas, entre ellas nuestro compañero Alex Cromie y su esposa Marie Ebert, que estaban celebrando su luna de miel".

El teniente de alcalde de Sifnos, Manolis Foundoulakis, llegó al lugar poco después del incidente y declaró al medio de comunicación local Newsit que prácticamente no quedaba "nada" del avión. Según relató, los vecinos vieron cómo el helicóptero se estrellaba a pocos metros de sus casas y describieron un "extraño ruido del motor procedente de la aeronave" justo antes de que aterrizara.

Impactante accidente en Grecia: dos pilotos murieron tras el choque de helicópteros que combatían los incendios

Dos pilotos murieron este domingo tras la colisión de dos helicópteros que participaban de un operativo para combatir un incendio forestal en Psatha, al oeste de Atenas, en Grecia. El accidente ocurrió mientras las aeronaves trabajaban en medio de fuertes vientos y de un escenario marcado por el avance de las llamas. Otros dos tripulantes lograron sobrevivir.

Las aeronaves habían despegado cerca del mediodía desde el aeropuerto militar de Eleusis con dos tripulantes cada una. Durante una maniobra en plena tarea de extinción, ambos helicópteros chocaron en el aire. Imágenes difundidas por la televisión griega Mega muestran que las aspas de una de las aeronaves impactaron contra la parte inferior de la otra, lo que provocó que uno de los aparatos se incendiara antes de precipitarse al suelo.

Tras el accidente, el Cuerpo de Bomberos de Grecia desplegó un amplio operativo de emergencia para localizar a las tripulaciones y asistir a los ocupantes de las aeronaves.