Certificación Negativa de ANSES: qué es y cómo tramitar el documento para demostrar la falta de ingresos

El procedimiento está disponible en todo momento, mediante la página oficial del organismo y también a través de la aplicación Mi ANSES.

La modalidad digital busca simplificar la presentación de documentación en trámites donde se exige acreditar la inexistencia de aportes, ingresos registrados o determinadas prestaciones estatales vigentes

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente la Certificación Negativa , un comprobante digital que permite acreditar que una persona no registra ingresos formales, ni determinadas prestaciones económicas otorgadas por el Estado. El documento suele ser solicitado en distintos trámites vinculados con asistencia social, beneficios privados y gestiones financieras.

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La constancia funciona como una acreditación oficial de ausencia de ingresos y beneficios previsionales o asistenciales contemplados por los registros del organismo. Su emisión depende de un proceso automático de verificación, que cruza información proveniente de diferentes bases de datos nacionales y provinciales.

El sistema de ANSES analiza la situación laboral, previsional y social del solicitante antes de habilitar la descarga del certificado. Cuando detecta determinadas prestaciones, aportes o inscripciones activas, la plataforma impide la emisión del documento. La consulta y obtención del comprobante pueden realizarse por Internet, sin necesidad de asistir a una oficina presencial.

La Certificación Negativa es un documento emitido por ANSES que acredita que una persona no registra determinadas actividades laborales, aportes previsionales o beneficios estatales dentro de los sistemas informáticos que administra el organismo.

El certificado permite demostrar formalmente la ausencia de ingresos registrados y de determinadas asistencias económicas vigentes. Por ese motivo, suele ser requerido para trámites relacionados con coberturas sociales, subsidios de entidades privadas o solicitudes vinculadas con servicios financieros.

El organismo verifica en primer lugar si existen declaraciones juradas activas correspondientes a trabajadores en relación de dependencia. Para esa tarea, la información se contrasta con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Las bases de datos también incorporan información de provincias que no forman parte del SIPA. El intercambio de datos entre jurisdicciones busca detectar aportes o situaciones laborales incompatibles con la emisión de la constancia. Cuando los registros informáticos detectan aportes patronales vigentes o actividad laboral alcanzada por los sistemas previsionales, la certificación no puede emitirse.

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¿Qué datos registra este documento de ANSES?

La evaluación realizada por ANSES contempla distintas situaciones laborales, previsionales y sociales. El sistema revisa información vinculada con empleo formal, regímenes tributarios, prestaciones económicas y cobertura médica. Los controles incluyen la condición de trabajadores independientes. La certificación no se emite cuando la persona registra actividad como autónomo, monotributista o integrante del régimen de personal de casas particulares.

La única excepción mencionada por el organismo corresponde a quienes están inscriptos como monotributistas sociales. Esa condición aparece identificada expresamente dentro del comprobante.

La plataforma también revisa beneficios asociados al desempleo y a la maternidad. La percepción de la Prestación por Desempleo impide acceder a la constancia negativa. La misma restricción alcanza a quienes cobran la Asignación por Maternidad destinada al personal de casas particulares. En esos casos, el sistema identifica una prestación activa y bloquea la generación del documento.

El sistema incorpora además controles sobre programas educativos financiados por el Estado. Los estudiantes que perciben becas Progresar figuran como receptores de una asistencia económica activa y, por esa razón, la certificación no se encuentra disponible.

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¿Quiénes necesitan presentar la Certificación Negativa?

La Certificación Negativa suele ser requerida por organismos, empresas o entidades que necesitan comprobar que una persona no percibe ingresos formales ni beneficios estatales específicos.

El documento funciona como respaldo oficial para acreditar una determinada situación económica y previsional ante terceros. Su presentación puede formar parte de distintos procedimientos administrativos o comerciales según los requisitos establecidos por cada institución.

ANSES permite realizar el trámite de manera completamente digital. Los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial del organismo o acceder mediante la aplicación Mi ANSES para solicitar la constancia.

La emisión del certificado es gratuita y no requiere la intervención presencial de personal del organismo. El comprobante se genera de forma electrónica una vez completadas las verificaciones correspondientes. La validez del documento es de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Además, la certificación incorpora un código de verificación que permite corroborar su autenticidad sin necesidad de sello ni firma de funcionarios de ANSES.