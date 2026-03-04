Conflicto en FATE: organizan un festival solidario en la Facultad de Filosofía y Letras en apoyo a los trabajadores

Bajo la consigna “Si gana FATE, ganamos todxs”, organizaciones políticas, sindicales y artísticas convocan a una jornada cultural este viernes en CABA. El objetivo es recaudar alimentos y útiles escolares para las familias afectadas por los despidos en la fabricante de neumáticos.

La jornada busca visibilizar la situación de los trabajadores y recolectar donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares.

En el marco del conflicto laboral que atraviesa la empresa FATE , este viernes 6 de marzo a partir de las 18 horas se llevará a cabo el festival solidario “Si gana FATE, ganamos todxs” . El evento tendrá lugar frente a la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA , ubicada en Puan 480, en el barrio de Caballito.

La iniciativa es impulsada por la juventud anticapitalista del ¡Ya Basta! y el Nuevo MAS , en conjunto con la Lista Marrón del SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino), el Sitarepa (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación) y el colectivo Artistas por FATE . La jornada busca visibilizar la situación de los trabajadores y recolectar donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares.

El festival contará con una grilla de bandas reconocidas que se sumaron a la causa de manera solidaria. Entre los grupos confirmados se encuentran:

Además de la propuesta musical, el evento funcionará como un centro de recepción de ayuda directa para las familias de los operarios de la planta de neumáticos, quienes enfrentan un escenario de incertidumbre laboral.

La dirigente nacional del Nuevo MAS, Manuela Castañeira , se refirió a la jornada y al trasfondo del conflicto, calificando la lucha de FATE como una "causa nacional". Según Castañeira, el conflicto representa una resistencia contra lo que define como una "reforma laboral esclavista" y funciona como un ejemplo de las políticas que el gobierno de Javier Milei busca aplicar a nivel general.

"Genera mucho rechazo ver a empresarios como el multimillonario Madanes Quintanilla dejar en la calle a casi mil trabajadores, muchos de ellos con décadas de antigüedad", señaló la dirigente, advirtiendo sobre la dificultad de reinserción laboral para operarios con larga trayectoria en un contexto de aumento del desempleo.

Por su parte, Belén D'Ambrosio, Secretaria General del Sitrarepa, destacó el crecimiento de la solidaridad hacia los trabajadores del neumático: “Estamos organizando este festival solidario para darle fuerzas a los trabajadores en esta pelea y para seguir llevando la solidaridad desde todos los rincones de la sociedad. Invitamos a la juventud, a las y los trabajadores y vecinos a sumarse”.

El evento se perfila como un espacio de convergencia entre distintos sectores sindicales y la juventud universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, en apoyo a los casi mil operarios afectados por la reestructuración de la empresa.