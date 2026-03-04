Impactante video: así se derrumbó el estacionamiento en Parque Patricios que dejó más de 60 autos destruidos + Seguir en









La estructura cedió de madrugada y obligó a evacuar a cientos de vecinos. Investigan fallas en la losa que sostenía la plaza sobre las cocheras.

Más de 60 autos quedaron destruidos tras el colapso estructural.

El estacionamiento de un complejo de edificios en Parque Patricios colapsó durante la madrugada y destruyó más de 60 autos, obligando a evacuar a cientos de vecinos que aún no pueden regresar a sus hogares. La Justicia investiga las causas del derrumbe mientras continúan las pericias estructurales en la zona.

El impactante episodio quedó registrado en un video que muestra segundo a segundo cómo la estructura cede y se produce el hundimiento que afectó de lleno a las cocheras ubicadas debajo de una plaza con espacio verde.

Derrumbre parque patricios El momento exacto en que la losa cede y el estacionamiento comienza a hundirse. Un derrumbe que pudo terminar en tragedia Las imágenes muestran que el colapso ocurrió en plena madrugada, en un horario con escasa circulación de personas. Esa circunstancia fue determinante para evitar víctimas fatales. Especialistas remarcan que, de haber sucedido en otro momento del día, el desenlace podría haber sido mucho más grave.

Aunque las pérdidas materiales son millonarias y afectan a decenas de familias que perdieron sus vehículos, el balance preliminar es considerado un “milagro” por la ausencia de muertos o heridos de gravedad.

Derrumbe Parque Patricios estacionamientos La estructura que sostenía la plaza sobre las cocheras habría fallado por una carga insuficiente. C5N Qué provocó el derrumbe en el complejo de Parque Patricios De acuerdo con el informe preliminar de Bomberos de la Ciudad, el punto crítico habría sido la losa que sostenía la plaza construida sobre el sector de estacionamiento. Esa superficie debía soportar una carga específica de material para mantener la estabilidad del conjunto. Sin embargo, todo indica que la carga no alcanzaba el nivel necesario, lo que habría generado el colapso.

Cuando la losa cedió, las columnas que funcionan como sostén de las torres perdieron rigidez. Esa alteración comprometió la estabilidad general del complejo y abrió la posibilidad de un riesgo estructural mayor. Por esa razón, la causa quedó bajo investigación judicial en el marco de la figura de “estrago”, un delito que contempla daños de gran magnitud con peligro común. DERRUMBE parque patricios Cientos de vecinos fueron evacuados y aún no pueden regresar a sus hogares. GCBA Evacuación, custodia policial e incertidumbre Este miércoles la escena es muy distinta a la del momento del derrumbe. La zona permanece acordonada, sin vecinos en las inmediaciones y con presencia policial permanente para prevenir robos en los departamentos que quedaron deshabitados tras la evacuación. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que se garantizará alojamiento a las familias damnificadas. Algunas fueron trasladadas a la Universidad de la Ciudad (UVA), mientras que otras optaron por refugiarse en casas de amigos o familiares. La incertidumbre domina el panorama. Aún no hay plazos definidos sobre cuánto tiempo demandarán las pericias estructurales ni cuándo podrán los vecinos regresar a sus viviendas. Mientras tanto, el video del derrumbe sigue circulando y expone con crudeza el instante exacto en que la estructura dejó de sostenerse.