Atención conductores: estos cambios en el auto hacen que no pases la VTV

Las modificaciones estéticas en el rodado pueden generar el rechazo automático en la revisión obligatoria por seguridad y emisiones.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para poder circular en regla en la Argentina. Cada año, miles de conductores asisten a las plantas habilitadas para validar el estado general de su vehículo.

Muchas personas optan por personalizar su unidad con detalles estéticos o mejoras mecánicas . De todas formas, algunas intervenciones pueden convertirse en un problema al momento del control si alteran los parámetros exigidos por la normativa vigente.

La VTV evalúa condiciones de seguridad , emisiones contaminantes y funcionamiento general . No prohíbe modificaciones, pero exige que el rodado mantenga los estándares técnicos establecidos.

Uno de los puntos más sensibles es el sistema de escape . En la revisión se miden gases y nivel de ruido. La instalación de caños deportivos sin homologación o alteraciones en el diseño original puede superar los límites permitidos. En esos casos, pueden reprobarte el trámite hasta que se reinstalen las piezas reglamentarias.

En el caso de la iluminación , las ópticas deben respetar color, intensidad y alineación. Los cambios por faros no certificados o luces que modifiquen el patrón lumínico pueden generar observaciones si afectan la visibilidad o encandilan a otros conductores. Una mala regulación del haz también puede influir en el dictamen final.

Otro aspecto crítico es la suspensión, ya que modificarla puede comprometer la estabilidad y el desempeño en curvas o frenadas. Cuando en la revisión se detectan riesgos estructurales o un desgaste irregular vinculado a estas reformas, la aprobación queda rechazada.

Otras causas habituales de rechazo son las cubiertas con desgaste excesivo, llantas de medidas no adecuadas o fallas en la capacidad de frenado. Además, se revisa el estado de los cinturones, el funcionamiento de limpiaparabrisas y la correcta identificación de las chapas patente.

Cuando las deficiencias son leves, el sistema puede otorgar una aprobación condicional con un plazo para resolverlas. Pero si el problema compromete la seguridad vial, el vehículo queda inhabilitado hasta su reparación. Lo importante es saber que la personalización no está prohibida, pero debe respetar las reglas técnicas que rigen para circular.