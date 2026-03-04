Este mes vence un importante trámite en ANSES para cobrar el monto total de la prestación + Seguir en









En marzo vence el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido de la prestación.

La Libreta AUH acredita controles de salud, educación y vacunación de los menores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), correspondiente al ciclo 2025, hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este trámite es fundamental para las familias beneficiarias que desean acceder al 20% retenido del monto total de la AUH acumulado durante el año anterior, ya que sin esta presentación no se acredita ese complemento adicional.

auh anses.webp Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta de la AUH es un formulario oficial que sirve para acreditar que los hijos o hijas a cargo del titular cumplen con requisitos básicos relacionados con educación, salud y vacunación, tal como exige la normativa de la prestación social.

Este documento es parte del mecanismo que utiliza ANSES para verificar que los menores reciben los controles sanitarios y escolares obligatorios, y solo tras esa verificación el organismo autoriza el pago del 20% retenido de la asignación anual.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH desde Mi ANSES La presentación de la Libreta AUH puede hacerse completamente online a través de Mi ANSES, el portal oficial que permite gestionar trámites con Clave de la Seguridad Social.

Pasos básicos para presentar la Libreta AUH en Mi ANSES: Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección “Hijos” , seleccioná “Libreta AUH” y verificá los datos de tus beneficiarios.

Generá la Libreta y completala con la información de controles de salud y educación.

Subí el formulario digitalizado al sistema. Este trámite no requiere turno y puede realizarse desde casa, siempre que los datos del menor y los comprobantes estén actualizados y completos. Monto de la AUH en marzo 2026 La Asignación Universal por Hijo (AUH) actualiza sus montos cada mes según el índice de movilidad oficial y se cobra automáticamente entre el 9 y 20 de marzo de 2026, organizado con base en la terminación del DNI del titular. En marzo de 2026, el valor bruto de la AUH por hijo es aproximadamente $132.814, pero ANSES retiene el 20%, hasta que se presenta la Libreta correspondiente; por lo que el crédito mensual acreditado suele ser menor hasta completar ese trámite. Por ejemplo, de ese monto bruto, el 80% se acredita directamente cada mes si la Libreta no fue presentada, y el 20% restante se libera luego de completar la presentación, antes del 31 de marzo de 2026.

Temas ANSES