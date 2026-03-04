Rige la prohibición de los celulares en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires

La norma fue sancionada en septiembre de 2025 y busca disminuir los efectos negativos de una exposición excesiva. Así, Buenos Aires se suma a otras provincias con medidas similares.

La provincia de Buenos Aires comenzó a prohibir por ley el uso de celulares en las aulas de escuelas primarias públicas y privadas. La medida fue sancionada en septiembre del 2025 por la Legislatura bonaerense y responde a la preocupación por los efectos negativos de la exposición en entornos de aprendizaje.

Desde el lunes se comenzó a implementar la medida que fue sancionada el jueves 18 de septiembre del 2025, ante la preocupación creciente por los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos digitales en el bienestar de los estudiantes.

La normativa establece que los alumnos de nivel primario, tanto de instituciones públicas como privadas, no pueden utilizar pantallas durante su permanencia en los establecimientos , salvo que su uso sea requerido por el personal docente.

Los legisladores aclararon que la prohibición no implica excluir la tecnología de las escuelas, sino que busca que los docentes cuenten con herramientas y conocimientos para una integración digital de manera sólida y segura . El objetivo, afirmaron, es promover hábitos saludables y un uso responsable de la tecnología, evitando que su utilización reemplace actividades esenciales del mundo real.

El texto del proyecto enumera las consecuencias del uso excesivo de dispositivos celulares, con repercusión directa en la conducta y el proceso de aprendizaje:

Problemas auditivos, oculares y de postura;

Tensión muscular;

Nerviosismo;

Angustia;

Estrés;

Sedentarismo;

Obesidad;

Había sido aprobada en el Senado bonaerense a principios del año pasado y luego se sancionó en Diputados. El texto legal especificaba que el Poder Ejecutivo provincial disponía de un plazo de 180 días desde la sanción para reglamentar la ley. La obligatoriedad aplica a 1,5 millones de estudiantes que cursan la primaria en la provincia.

Antecedentes de la prohibición

De acuerdo con el informe PISA 2024, la Argentina lidera el nivel de distracción en las aulas por el uso de dispositivos: más del 50% de los alumnos de 15 años reconoció perder concentración por su propio celular o el de sus pares.

En la provincia de Buenos Aires, el 54% de los estudiantes admitió que se distrae durante la jornada escolar, lo que afecta su lenguaje, desarrollo emocional y capacidad de atención.

Los resultados del Operativo Aprender 2024 profundizaron la preocupación: más de la mitad de los estudiantes se ubicó por debajo del nivel básico en Matemática, lo que, según las autoridades educativas, evidencia la necesidad de disminuir los distractores en clase y reforzar la enseñanza.

Con esta medida, Buenos Aires se suma a Neuquén y Salta, provincias que ya habían adoptado políticas similares. La primera, mediante la Ley N° 3520, prohibió los celulares en los niveles inicial y primario durante toda la jornada, y solo permitió su uso en secundaria con fines pedagógicos.

En tanto, la Ley N° 8474 de Salta estableció una prohibición general de dispositivos en todas las escuelas, salvo excepciones autorizadas por docentes.