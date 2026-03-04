SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de marzo 2026 - 09:30

Decretan feriado para el 5 de marzo: a qué se debe y quiénes podrán aprovecharlo

Si bien no será para todos, habrá varios afortunados que podrán aprovechar esta jornada de asueto.

Si bien muchos no lo sabían, podrán aprovechar una jornada de descanso inesperada en el tercer mes del año.

Marzo suele ser el mes que, en el calendario de feriados a nivel nacional, otorga un solo día que puede ser aprovechado todos. Pero también tiene jornadas no muy conocidas, que suelen requerir aprobación para poder llevarse a cabo y le darán un descanso inesperado a varios afortunados.

Si bien cabe remarcar que no todo el mundo podrá aprovecharlo, si serán un gran número de agraciados los que tendrán la chance de poder aprovechar este asueto. Incluso, hay quienes tendrán que esperar hasta último momento, ya que podrían llevarse grandes noticias del mismo.

Este tipo de jornadas permiten llegar al viernes con las energías recargadas.

A qué se debe el feriado del 5 de marzo de 2026

Hay que destacar que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados, pero si será a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Es que el jueves 5 de marzo, el partido de Bragado celebrará su aniversario fundacional.

Esto significará el cese de las actividades del sector público y los empleados del Banco Provincia para esa fecha. Los que se desempeñen en el sector privado, de momento, no se adhirieron al asueto, aunque esto podría ser modificado en caso de que sus empleadores consideren que sea necesario.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

