Decretan feriado para el 5 de marzo: a qué se debe y quiénes podrán aprovecharlo

Marzo suele ser el mes que, en el calendario de feriados a nivel nacional, otorga un solo día que puede ser aprovechado todos. Pero también tiene jornadas no muy conocidas, que suelen requerir aprobación para poder llevarse a cabo y le darán un descanso inesperado a varios afortunados.
Si bien no será para todos, habrá varios afortunados que podrán aprovechar esta jornada de asueto.
Si bien cabe remarcar que no todo el mundo podrá aprovecharlo, si serán un gran número de agraciados los que tendrán la chance de poder aprovechar este asueto. Incluso, hay quienes tendrán que esperar hasta último momento, ya que podrían llevarse grandes noticias del mismo.
A qué se debe el feriado del 5 de marzo de 2026
Hay que destacar que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados, pero si será a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Es que el jueves 5 de marzo, el partido de Bragado celebrará su aniversario fundacional.
Esto significará el cese de las actividades del sector público y los empleados del Banco Provincia para esa fecha. Los que se desempeñen en el sector privado, de momento, no se adhirieron al asueto, aunque esto podría ser modificado en caso de que sus empleadores consideren que sea necesario.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
