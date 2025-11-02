Conmoción en la UBA por la muerte de un estudiante que cayó desde el séptimo piso en la Facultad de Medicina de la UBA







Un alumno de la carrera de Nutrición perdió la vida tras caer desde un piso alto del edificio ubicado en Recoleta. La Justicia investiga el hecho como una “muerte dudosa”. La institución decretó duelo y activó protocolos de acompañamiento psicológico.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Un profundo pesar atraviesa a la comunidad universitaria de la Universidad de Buenos Aires tras la trágica muerte de un estudiante de la carrera de Nutrición, quien cayó desde el séptimo piso del edificio de la Facultad de Medicina, ubicado sobre la calle Uriburu al 900, en el barrio porteño de Recoleta. El hecho ocurrió el viernes pasadas las 18 horas, en un edificio donde diariamente circulan miles de estudiantes de distintas carreras vinculadas a la salud.

Según informaron fuentes policiales, el joven, de 30 años, fue hallado en el pulmón de la escalera del subsuelo con heridas graves en el rostro y politraumatismos múltiples. Personal del SAME acudió al lugar tras recibir un aviso que indicaba que una persona había caído por el hueco de la escalera desde un piso superior. El estudiante fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

UBA: investigan la muerte de un estudiante que cayó desde el séptimo piso en la Facultad de Medicina La causa quedó caratulada como “averiguación de muerte dudosa”, una denominación inicial habitual hasta que se determinen las circunstancias precisas del hecho. Interviene en la investigación la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del fiscal Patricio Lugones, quien ordenó la realización de la autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento. Los resultados preliminares serán elevados en las próximas horas al fiscal para su análisis.

El episodio generó conmoción en la Facultad de Medicina, que decretó jornada de duelo institucional y suspendió sus actividades académicas. En un comunicado difundido en redes sociales, la casa de estudios expresó su pesar: “Comunicamos con profunda tristeza que se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio en este momento de profundo dolor”.

balcón-uba Personal del SAME acudió al lugar tras recibir un aviso que indicaba que una persona había caído por el hueco de la escalera desde un piso superior. El mensaje institucional también hizo referencia al acompañamiento psicológico que se brinda a la comunidad educativa: “Continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental”. Además, las autoridades solicitaron a los medios de comunicación “tratar este tema con sensibilidad y respeto por la familia y sus allegados”.

Desde la Facultad confirmaron que no emitirán declaraciones adicionales, respetando el pedido de privacidad de los familiares del estudiante. “El caso está en manos de la Justicia, que lleva adelante la investigación correspondiente. Las autoridades de la Facultad no son el medio competente para ofrecer detalles sobre lo ocurrido”, indicaron. El trágico hecho reaviva la preocupación por la salud mental en el ámbito universitario, un tema que la UBA ha abordado en los últimos años mediante programas de contención, asistencia psicológica gratuita y campañas de prevención dentro de sus distintas facultades. La comunidad educativa permanece consternada, mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió en los minutos previos a la caída. En tanto, las banderas del edificio permanecen a media asta y el campus de Medicina luce un clima de profundo silencio, reflejo del dolor que atraviesa a estudiantes, docentes y autoridades ante la pérdida de uno de sus integrantes.

