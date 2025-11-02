Furia en La Plata: hombre destrozó una clínica y amenazó a empleados tras retirar a su madre sin el alta média







El sujeto rompió los vidrios de la entrada principal con una llave cruz, generando pánico entre el personal y los pacientes que aguardaban en el espacio.

El hombre rompió las instalaciones del instituto médico en La Plata

Un episodio de extrema tensión se vivió el viernes por la noche en el Instituto Médico Platense (IMP), cuando un hombre protagonizó un ataque violento contra las instalaciones del sanatorio, ubicado en la esquina de 1 y 50, en La Plata. El sujeto rompió los vidrios de la entrada principal con una llave cruz, generando pánico entre el personal y los pacientes que aguardaban en la guardia.

Violencia e intimidación en un instituto médico de La Plata El conflicto se originó por la internación de una mujer de 76 años, cuya familia había mostrado conductas agresivas durante varios días. Según explicó el director del IMP, Raúl Tassi, los hijos de la paciente protagonizaron “empujones y amenazas” en días previos, incluso contra profesionales que se resistieron a la presión. La situación escaló cuando los familiares intentaron retirar a la mujer sin autorización médica ni firma de alta voluntaria, lo que desató la furia del agresor.

Pasadas las 21:00, el hombre llevó a su madre en silla de ruedas hasta su vehículo y regresó al sanatorio armado con dos herramientas tipo cruz. Testigos relataron cómo comenzó a destrozar los blindex de acceso, el área de informes y parte de la guardia, mientras los pacientes y trabajadores corrían para resguardarse de los vidrios que volaban por los aires.

clínica-la-plata El personal del instituto activó los protocolos de seguridad internos, priorizando la atención a los pacientes y evaluando los daños ocasionados. Las autoridades radicaron la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata, y la causa quedó en manos de la UFI N°9 y el Juzgado de Garantías N°6. Las cámaras de seguridad del IMP registraron toda la secuencia, constituyendo una evidencia clave para la investigación.

El agresor continúa prófugo y es intensamente buscado, mientras que el episodio reavivó la preocupación por la violencia en centros de salud, un problema que afecta cada vez más a médicos, enfermeros y empleados administrativos, según alertó Tassi. El director del sanatorio destacó la necesidad de reforzar la seguridad y prevenir hechos similares, para garantizar que la atención a los pacientes no se vea interrumpida por incidentes violentos.