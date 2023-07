Consenso Salud volvió a reunir a los principales referentes del sector

En cuanto a los puntos a resaltar positivamente del funcionamiento del sistema dijo: “Es la primera vez que la Argentina tiene un nivel tan bajo de mortalidad infantil, con cifras de 8 x mil nacidos vivos. Obviamente hay inequidad y diferencias marcadas entre provincias, pero en su conjunto se ve el trabajo que ha permitido que miles de chicos hayan sobrevivido a situaciones complejas. Además, nuestro país tiene que sentirse muy bien con el acceso a los medicamentos, cirugías y trasplantes, los ciudadanos argentinos cuentan con un sistema de salud que tienen muchos puntos de los que estar orgullosos”.

Yedlin resaltó la necesidad de hacer foco en los profesionales: “Es fundamental el recurso humano en salud. Argentina tiene un déficit grande en cuanto a cantidad de enfermeros y estamos trabajando para modificar eso. Tenemos que hacer que los residentes médicos estén mejor remunerados y que el sistema de salud retenga a su recurso humano a lo largo del tiempo”.

Para cerrar su intervención el legislador remarcó: “Yo creo que Argentina necesita que se acabe la grieta y, que quien sea el próximo presidente, haga que trabajemos en conjunto por un país que entienda cuáles son las prioridades y mejore la calidad de vida de todos los argentinos”.

El Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, también fue parte del acto de apertura e inició su discurso marcando la crisis que atraviesa el sector salud: “El financiamiento de la salud está en crisis desde hace 10 o 15 años. Asimismo, los subsectores estamos en serios problemas de articulación y a eso hay que sumar que estamos teniendo una crisis en el recurso humano con falta de algunas especialidades”.

Asimismo, indicó: “El problema del sistema es complejo y creo que la solución va a venir cuando cada uno de nosotros entendamos que somos parte de la verdad y que eso es parte de una construcción colectiva. Todos debemos estar dispuestos a aprender y a compartir lo que sabemos y lograr un mejor equilibrio, porque todos en el sistema la estamos pasando mal. Es necesario comprender la perspectiva del otro, si seguimos pensando que el que tiene que cambiar es el otro, entonces va a ser difícil lograr algo. En Argentina todos creen que se necesitan cambios profundos, pero pocos creen que el cambio lo tiene que hacer uno mismo”.

Carla Vizzotti fue la encarga de cerrar el acto de apertura y durante su alocución expresó: “Desde el Estado el trabajo que se hace es arduo y buscamos articular para entender los problemas y buscar acciones para poder resolver. Las soluciones no son fáciles, ustedes lo saben desde el lugar que les toca. Lo que se hizo desde el Estado durante la pandemia para apoyar al sistema de salud a lo mejor no fue suficiente, pero que tampoco fue malo como, por ejemplo, financiar las vacunas para todos los subsectores, financiar el sueldo de trabajadores del sector privado, y trabajamos mucho el financiamiento en la política pública en relación a medicamentos, por ejemplo la medicación de la Atrofia Muscular Espinal para cubrirla para todos los subsectores, y así acceder al tratamiento precoz y no tener que llegar a litigios”.

En cuanto al trabajo con los demás actores del sistema explicó: “La semana pasada nos reunimos con los representantes del sector de la seguridad social, de obras sociales de fuerzas armadas, de mutuales, de la medicina privada y de clínicas y sanatorios. En esa reunión se puso en valor el trabajo en la integración, se habló de intercambio de información, se trató la problemática de la judicialización y de medidas concretas y a los dos días salió el decretó donde se jerarquizo la CONETEC, que pasó a ser un organismo descentralizado”.

La ministra finalizó su intervención diciendo: “La verdad es que siempre falta mucho para hacer y podemos elegir ver lo que somos capaces de hacer y seguir en este camino. Yo quiero pensar que somos un gran país y que nos queda mucho por delante. Tenemos que decir lo que trabajamos y articulamos, porque si no parece que no hacemos nada. Quiero terminar con esta mirada positiva y contar lo logros. La financiación del sistema de salud es una construcción colectiva, no hay un lado u otro, es un trabajo en conjunto”.