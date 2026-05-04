Cabo Verde bloqueó el arribo del crucero que partió de Ushuaia por posible brote de hantavirus: ya hay tres muertos

Las autoridades sanitarias impidieron el desembarco en Praia para evitar riesgos, mientras investigan el origen del contagio a bordo del buque.

Tres personas murieron y hay casos sospechosos en el buque que partió desde Ushuaia

Cabo Verde prohibió el desembarco de pasajeros del crucero crucero que partió de Ushuaia, Tierra del Fuego, ante la sospecha de un brote de hantavirus a bordo, en una medida preventiva para evitar riesgos sanitarios en la población local tras registrarse tres muertes y cinco casos bajo investigación durante el viaje.

Las autoridades sanitarias del país africano decidieron no autorizar el atraque del buque en el puerto de Praia, la capital, como medida para “proteger a la población caboverdiana”. La decisión fue confirmada por la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública, Maria da Luz Lima , quien explicó que “en coordinación con otras autoridades, no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia”.

El crucero involucrado es el MV Hondius, que había partido desde Ushuaia el 20 de marzo con destino al archipiélago de Cabo Verde. Durante el viaje, se detectó un posible brote de hantavirus que generó alarma internacional.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) , el episodio dejó tres personas fallecidas, un caso confirmado por laboratorio y otros cinco sospechosos. De los afectados, una persona permanece internada en estado crítico en Sudáfrica, mientras que otros casos continúan bajo seguimiento médico.

El primer contagio correspondió a un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió a bordo. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue trasladada a un hospital en Johannesburgo, donde falleció posteriormente. Una tercera víctima permanecía en el barco al momento del reporte.

Investigación y coordinación internacional

Ante la gravedad de la situación, la OMS intervino para coordinar acciones entre los países involucrados y los operadores del crucero. “La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo”, indicó el organismo.

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que “se está trabajando estrechamente con los Estados Miembros y los operadores del barco en respuesta a casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo de un crucero” y subrayó que “la acción rápida y coordinada es fundamental para contener los riesgos y proteger la salud pública”.

crucero hantavirus.jpg 2 Pasajeros y tripulación permanecen bajo monitoreo médico mientras avanza la investigación

Las autoridades sanitarias buscan determinar el origen del contagio, evaluando si ocurrió antes del embarque o durante el viaje. En ese sentido, se investiga una posible exposición a roedores o la existencia de un foco dentro del propio buque.

Desde Tierra del Fuego indicaron que no se registraron casos recientes ni evidencia de circulación del virus en la provincia, por lo que en principio se descarta un vínculo directo con el punto de partida del crucero.

Mientras continúa la investigación, pasajeros y tripulación permanecen bajo monitoreo médico en un operativo internacional destinado a contener el brote y evitar su propagación.