Córdoba: un niño de 2 años llevó 71 dosis de cocaína al jardín y detuvieron a su madre

El episodio ocurrió en barrio Ampliación Cabildo. Una docente encontró envoltorios con droga dentro de un monedero que llevaba un niño de dos años y se activó un operativo policial.

La policía de Córdoba detuvo a una madre por ocultar cocaína mediante su hijo

En la ciudad de Córdoba , un grave episodio generó conmoción en un centro de cuidado infantil cuando una docente detectó que un niño de apenas 2 años tenía en su poder múltiples envoltorios con cocaína , lo que derivó en la detención inmediata de su madre.

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El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en barrio Ampliación Cabildo y activó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que posteriormente confirmó que se trataba de 71 dosis de cocaína acondicionadas en pequeñas bolsas.

Durante la cobertura del caso, La Voz En Vivo difundió detalles del procedimiento y el ministro de Seguridad provincial calificó la situación como “impactante”, al remarcar la gravedad del hallazgo dentro de un ámbito educativo infantil.

La situación se descubrió cuando el personal del jardín asistió al niño para acomodar sus pertenencias y observó que manipulaba un monedero de color rosa . Al revisarlo, encontraron varios envoltorios con una sustancia sospechosa, lo que activó el protocolo institucional.

Ante la sospecha, se dio aviso a las autoridades policiales y sanitarias , que llegaron rápidamente al lugar para preservar la escena y realizar las primeras actuaciones.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en barrio Ampliación Cabildo y activó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que posteriormente confirmó que se trataba de 71 dosis de cocaína acondicionadas en pequeñas bolsas.

La madre del niño había dejado previamente a sus dos hijos en el establecimiento y regresó más tarde con la intención de retirarlos. En ese momento, el personal educativo retuvo el monedero hasta la llegada de las autoridades.

Según consta en el reporte policial, la mujer habría manifestado que el elemento en cuestión era “lo que utilizaba para mantener a sus hijos”, aunque esa versión quedó sujeta a la investigación judicial.

Intervención policial y confirmación del estupefaciente

Con la presencia de la Policía y posteriormente de la FPA, se realizaron los análisis correspondientes sobre la sustancia incautada, que dieron resultado positivo para cocaína.

La mujer fue detenida en el lugar y trasladada a disposición de la Justicia, mientras que la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico intervino para continuar con las actuaciones.

El procedimiento incluyó el secuestro de los envoltorios y del monedero, además de la activación de los protocolos de protección infantil.

Situación de los menores y avance judicial

Tras la detención, se dispuso que los dos niños quedaran bajo el cuidado de su abuela materna, en el mismo lugar del operativo, hasta tanto se definan medidas de resguardo permanentes.

La causa fue caratulada bajo la Ley de Estupefacientes y continúa bajo investigación, mientras la Justicia intenta determinar el origen de la droga y la responsabilidad de la persona detenida.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad educativa del barrio y volvió a poner en agenda la problemática del narcotráfico en entornos vulnerables.