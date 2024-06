Córdoba: una mujer y su perra cayeron con su auto desde un puente al río Ctalamochita

"La miré un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control", explicó la joven.

En diálogo con el medio local ElDocetv, la mujer subrayó que su mascota iba a la altura de los pies del asiento del acompañante y que en ningún momento usó su celular, algo que había trascendido en un principio.

Acerca de cómo lograron salir vivas y de manera inmediata, señaló: "Salí sola por un vidrio que se rompió y mi perrita salió conmigo. Me llevaron al hospital para hacerme control y placas, pero no hay nada de nada. Solo algunos moretones pero estamos bien. Estoy bien, no me hice nada. Fue todo en un segundo, pero estoy bien".