Covid-19: Vizzotti aclaró que no habrá restricciones pese al aumento de casos

Vizzotti comentó que en la última ola de Omicron el país registró 900 mil contagios por semana y que, en contraste, ahora son apenas 1.500. "No se puede eliminar el SARS-CoV-2, es un virus que la infección natural no genera inmunidad de por vida, la vacuna no previene el cien por ciento de las infecciones, ya que es una vacuna para disminuir las hospitalizaciones y las muertes y esa vacuna tampoco dura de por vida", señaló.

Además, la titular de la cartera de Salud, indicó que este virus se incorpora ahora a la circulación de enfermedades respiratorias y dijo: "En la actualidad convivimos no sólo con el SARS-CoV-2, sino que también tenemos circulación de influenza A, B, y también de los otros virus para los que no hay vacunas. Así que la situación es totalmente diferente a otros años".

¿Habrá restricciones?

En ese marco, Vizzotti remarcó que no habrá restricciones, que tampoco hay riesgo de desborde o tensión en el sistema de salud y pidió que la población se vacune: "Si todos nos vacunamos, recibimos todos los refuerzos, todas las personas que pasaron más de 120 días reciben esa vacuna que va a reforzar esa inmunidad, sobre todo las personas mayores de 50 años, personas que tengan condiciones de riesgo, personal de salud, de seguridad, las fuerzas armadas, es muy probable que aunque tengan Covid esa infección no se traduzca en complicaciones ni en muertes".

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al ser consultado sobre el uso de barbijo, dijo que "hay que tener medidas de cuidado porque se trata de una enfermedad viral, que puede contagiar". Además indicó que "si uno quiere evitar enfermarse, debe ventilar. Si uno está enfermo, no debe ir a trabajar o a la escuela por uno o dos días, que es cuando contagia y, si se está en un lugar cerrado y uno se quiere cuidar, debe usar barbijo".