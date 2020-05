Para el peluquero Claudio Cerini, quienes deciden sobre actividades en cuarentena "no sabe nada del rubro"

El empresario, en declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por FM Rock & Pop, pidió que al menos "haya uno" entre los encargados de habilitar o no los distintos rubros en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Tiene que haber al menos uno por sector, alguien que tenga una peluquería y que sepa cómo se maneja", sostuvo el empresario, mientras que previno el celo en el ingreso de personas por local al recodar que los servicios suelen demorar varias horas.

"No se puede tener una gran estructura y 700 empleados para atender a diez clientes", expresó al respecto.

Por otro lado, Cerini dejó en claro su malestar por el hecho de que en Ciudad de Buenos Aires no está contemplado aún la reapertura de las peluquerías. "No tengo en claro por qué no podemos abrir. No pareciera ser que tengamos prioridad. Puede ser que estén tomando nota de otras ciudades en los que se abrieron", señaló al respecto, mientras aseguró que ya tienen armados protocolos de prevención de contagios del coronavirus, que consiste principalmente en cuidar el aislamiento y en dividir la cantidad de empleados.

Cerini sostuvo que en la provincia de Buenos Aires, donde regentea un local en la zona norte del conurbano fue llamado por la gobernación para armar un protocolo.

En tanto, mientras explicó que su empresa le da trabajo a unas 700 personas en forma directa y a un centenar en forma indirecta, admitió que fue de gran ayuda el pago de la mitad de los salarios por parte del Estado.

"Lo cumplieron en tiempo y forma. Es inesperado que el Estado me haya ayudado de esa manera", dijo al respecto.

Más de 100 mil puestos de trabajo en peligro

La semana pasada un informe distribuido por Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA) y la Unión de Peinadores Argentinos (UPA) aseguró que más de 100 mil empleos en peluquerías peligran por la cuarentena dispuesta para frenar los contagios de coronavirus.

En la Argentina existen más de 78 mil salones de belleza, que reciben más de 250 millones de visitas al año y representan un volumen de negocio superior al 1% del Producto Bruto.

"Somos más de 100.000 peluqueros en el país, entre empleados y profesionales independientes. Buscamos llegar a un acuerdo para poder empezar a operar de forma segura y resguardando los puestos de trabajo. Pedimos que nos escuchen", dijo Roberto Iturra, presidente de la entidad.