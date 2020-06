Cierres e incertidumbre agobian a la Avenida Corrientes

“La gastronomía en la zona está muy mal. En general, son locales grandes, con mucho gasto y el delivery y el take away no funcionan. De hecho, muchos abrieron esta modalidad y volvieron para atrás”, explicó Gustavo Luraschi, presidente de la Asociación Amigos de la Avenida Corrientes, Peatonal Lavalle y Obelisco. “Consideramos que la zona está catalogada erróneamente de alta concentración de gente. Corrientes depende del turismo, de la actividad del teatro, de Tribunales, de las oficinas, y nada de eso funciona ahora”, agregó. “Hay librerías y locales gastronómicos en situación terminal”. Aún se desconoce con exactitud qué cierres son definitivos y quienes tienen espalda para seguir aguantando unas semanas más, porque depende de cuánto tiempo tengan que estar cerrados. Cuando se levante la cuarentena se revelará.